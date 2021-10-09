السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ما حكم الشرع في كتابة بعض الممتلكات لزوجتي وابنتي؟ أمين الفتوى يرد

الشيخ محمد وسام،
الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى،

ورد سؤال عبر البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" من سائل يقول: ما حكم الشرع في التنازع عن أي ممتلكات لابنتي الوحيدة وزوجتي كجزء من الستر والعفة بعد كرم وستر ورزق الله وعدم الحاجة لقريب والحفاظ على مسكنهم ومتطلبات المعيشة من مصروفات وخلافه؟

وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى، إن السائل يُؤجر على فعله وله ثواب عظيم من الله، فالإنسان عندما يتصرف في ماله فهو حر، يتصرف فيه كما يشاء، فعندما أتى سيدنا أبو بكر إلى النبي (ص) أتى بكل ماله، فقال له النبي ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ فقال تركت لهم الله ورسوله.

أضاف أمين الفتوى "إذا جاز أن يعطى الإنسان في سبيل الله كل المال فيجوز من باب أولى أن يعطيه لأهل بيته، من الأبناء والبنات، فهو ماله يتصرف فيه كما يشاء.

وتساءل أمين الفتوى: لماذا قلت أنت مساوم في أول الإجابة؟ آخذًا من حديث الذي جاء فيه أن النبي عليه السلام، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم  عالة يتكففون الناس، وإنك أن تذر بناتك أغنياء خير من أن تذرهم عرضة في نزاع هذا وذاك، فهذا من التصرف المحمود وتثاب عليه شرعًا.

طريقة التواصل مع دار الإفتاء

وحددت الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، من داخل مصر يمكن الاتصال من التليفون الأرضي أو المحمول بالرقم المختصر (107)، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها، سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

البث المباشر لدار الإفتاء حكم كتابة ممتلكاتي لزوجتى وابنتي حكم الشرع في التصرف في الترك حكم الشرع في كتابة الورث للبنات حكم الشرع في توريث البنت في حياة المورث دار الافتاء المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سواقى الفيوم باقية

الأكثر قراءة

تأجيل استئناف فتاة «تيك توك» ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات

«اديني الواجب عايز أروح».. «أحمد وحيد» صاحب أطرف واقعة في بداية الدراسة بالدقهلية (القصة الكاملة)

خاص| أول فيديو لمصرع طالبتين أثناء ذهابهما للمدرسة بالبحيرة

محمد الباز عن صاحب «تريند الطفاية»: نموذج ملهم للشباب

غدًا.. إعادة محاكمة متهم في «أحداث عنف البساتين»

اليمن.. سقوط 16 قتيلًا من ميليشيا الحوثي في مأرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

فى مديح الشهيد إبراهيم عبد التواب

عبدالوهاب داود

الشعرة الضائعة بين «الكلام» و«الحوار»

ماجد حبته

نيابة عامة بلا أوراق

سمر عادل

الاقتصاد العالمى.. أزمات متتالية

مؤمن المحمدي

أعظم مباراة فى الكاس

علي سعدة

حوار القيم النبيلة

د. منى حلمى

أنا قلبى دليلى قاللى ده أنور وجدى

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

صور

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عين شمس

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

قاضى قضاة فلسطين يحذر من نية مؤسسات صهيونية انتهاك حرمة مقبرة إسلامية بالقدس

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيًا بالأغوار الشمالية

«حماس» تحذر من تداعيات إضراب أسرى فلسطينيين فى سجون الاحتلال