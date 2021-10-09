بعد زيادة عدد خدماتها لـ13.. إليك رابط بوابة مصر الرقمية وخدمات المواطنين

تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات الالكترونية للمواطنين لتسهيل الخدمة وتوفير الوقت ومنع حدوث تكدس في المصالح الحكومية خصوصا مع انتشار فيروس كورونا كوفيد -19والدخول في الموجة الرابعة وحرص الدولة على منع انتشار الإصابة بين المواطنين.

وفي إطار التحول الرقمي قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات وزير التموين باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجارى عبارة عن وحدة مستخرجات السجل التجارى تختص بتقديم الخدمات المستحدثة والالكترونية لجهاز تنمية التجارة الداخلية وخدمات من خلال بوابة مصر الرقمية بالإضافة الى إصدار وطباعة الوثائق الخاصة بالسجل التجارى "مستخرجات – شهادات بيانات –شهادات سلبية) سعياً لتحويل تلك الوحدات الى وحدات مميكنة بالكامل تقدم خدماتها دون وجود عنصر بشري وتتاح على مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع مجمع الوثائق الذكية والمؤمنة ،كما تم إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد .

رابط بوابة مصر الرقمية

ونرصد من خلال هذا التقرير رابط بوابة مصر الرقمية الذي يمكن للمواطن من خلاله بالحصول على الخدمات الالكتروني ويمكن الدخول من هنــــــــــــا

جميع الخدمات المتاحة على بوابة مصر الرقمية

الأحوال المدنية

بدل تالف بطاقة الرقم القومي

بدل فاقد بطاقة الرقم القومي

اصدار شهادة ميلاد مميكنة مطبوعة مسبقا

إصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقا

التموين

تفعيل بطاقة تموين

إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين

إصدار بطاقة تموين جديدة

نقل من محافظة إلى أخرى

فصل اجتماعى

ضم أفراد أسرتى

الإستعلام عن صرف

إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا

إضافة صرف تموين لمستحقي خبز فقط

إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا

التوثيق

استعلام عن سريان محرر مُميكن

تحرير توكيل عام قضايا

تحرير إقرار بالشطب

تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية

تحرير إقرار رسمي

تحرير إقرار تصحيح محرر موثق

تحرير توكيل عام رسمى

تحرير توكيل رسمى شامل (بنوك - عام)

تحرير توكيل فى الأمور الزوجية

اكتب محررك

حجز ميعاد

معاملاتى المميكنة

استعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة

مركباتي

تَظلُم على مخالفات رخص مركبات

سداد المخالفات

‫تجديد رخصة مركبة

بدل فاقد رخصة مركبة

بدل تالف رخصة مركبة

تحرير توثيق عقد بيع مركبة

تحرير توكيل بيع مركبة

تحرير توكيل إدارة مركبة

استعلام عن مخالفات رخصة مركبة

التأكد من صحة بيانات مركبة

سداد مخالفات مركبة لمالك آخر

الشهر العقاري

إستخراج صورة من عقد مُشهر

استخراج صورة من كتاب دورى

استخراج صورة من منشور مالى

استخراج صورة من منشور فنى

استخراج شهادة تصرفات عقارية

ترجمة عقد مُشهر

رخصي

استعلام عن مخالفات رخص القيادة

تظلُّم على مخالفات رخص القيادة

سداد مخالفات رخص القيادة

إصدار بدل تالف رخصة قيادة

إصدار بدل فاقد رخصة قيادة

سداد مخالفات رخص القيادة لمالك اخر

السجل التجاري

طلب مستخرج سجل تجارى

استعلام عن سجل تجارى

طلب تجديد سجل تجارى

طلب شهادة بيانات

تحديث بيانات

إضافة منشأة مسجله (غير مدرجه داخل شركاتى)

المحاكم

إقامة دعوى مدنية

الضرائب العقارية

تقديم إقرار وحدات سكنية

خدمات القضايا

الاستعلام عن بيانات دعوى

الاستعلام عن حدوث استئناف

الاستعلام عن المطالبات

الاستعلام عن رول دعوى

التأمين الاجتماعي

استعلام عن الرقم التأميني

الاستعلام عن أخر مدة تأمينية

الاستعلام عن مدد الاشتراك و الاجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي

الاستعلام عن الإستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه

استعلام عن البيانات الاساسية لملف المعاش

الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف

استعلام عن الإستقطاعات للقائمين بالصرف

استعراض المعاشات المستحقة للمستفيد

استعلام عن بيانات السيارة

الاستعلام عن كشف حساب السيارة

الاستعلام عن رصيد العاملين بالخارج

استعلام عن سدادات العاملين بالخارج

استعلام عن العمليات المستمرة التابعة للمقاول