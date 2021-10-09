التفتيش العمالى على 506 منشآت فى كفرالشيخ سبتمبر الماضى

قال علاء الدين ناصف، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة كفرالشيخ، إن المديرية قامت خلال شهر سبتمبر الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 232 منشأة، وتم تحرير إنذارت لـ104 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 126 منشأة انتهت بتحرير 25 محضر سلامة وصحة مهنية.

وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 506 منشآت تفتيشا دوريا وحملات، أسفر عن 38 محضراً للمنشآت المخالفة.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفرالشيخ قامت، خلال شهر يوليو الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 316 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ173 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 161 منشأة انتهت بتحرير 29 محضر سلامة وصحة مهنية.

وفي مجال تفتيش العمل قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفرالشيخ، خلال شهر يوليو الماضي، بالتفتيش على 514 منشأة تفتيشا دوريا وحملات، أسفر عن 45 محضراً للمنشآت المخالفة.

في حين قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفرالشيخ خلال شهر يونيو الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية، بالتفتيش على 270 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ101 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 210 منشآت انتهت بتحرير 46 محضر سلامة وصحة مهنية.

وفي مجال تفتيش العمل، قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفرالشيخ بالتفتيش على 438 منشأة تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 42 محضراً للمنشآت المخالفة.

وقامت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفرالشيخ بتعيين 56 شابا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 714 شاباً.