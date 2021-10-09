محافظ كفر الشيخ: 98% من الطلاب حضروا للمدارس في اليوم الأول

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عدد من المدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدارس من ارتداء كمامات وتباعد اجتماعي، فتفقد محافظ كفر الشيخ المدرسة الثانوية الصناعية للبنات بكفر الشيخ" الفترة الثانية.

وشارك محافظ كفر الشيخ، الطالبات تحية العلم وطابور المدرسة، وسلم عدد من الطالبات الكتب المدرسية في شنط أعدتها إدارة المدرسة، مؤكداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيداً بنسبة الحضور بالمدرسة والتي تجاوزت الـ98%، متمنية أن تصل نسبة الحضور بالمدارس لـ 100%، مشددا على سرعة تسليم الكتب.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم على رأسهم المهندس محمد السبكي.

وقدم محافظ كفر الشيخ التحية للطالبات خلال كلمة ألقاها بطابور المدرسة للفترة الثانية، مشيداً بقيادات التربية والتعليم والمدرسة، مشدداً على ممارسة الانشطة الطلابية، وتنمية المواهب، موجهاً بمشاركة التعليم الفني في اعادة تدوير الرواكد لتستفيد منها المحافظة والمدارس.

وقال المهندس خالد البربري، وكيل المديرية، أن الدراسة بدأت اليوم السبت في 328 مدرسة، واطمأن على استقرار العملية التعليمية بالمدارس، وانطلقت اللجان لمتابعة المدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن اللجان تضم قيادات المديرية والمتابعة والاقسام والادارات المتعددة، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، والاطمئنان على سلامة الطلاب والطالبات.

وأضاف البربري، إن التزام الطالبات والطلاب بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، أمر يستحق الإشادة ،ناصحا الطلاب والطالبات بالاستمرار في الالتزام بذلك حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم والمعلمين، موجهًا الشكر والتحية لكل أبنائنا الطلاب الذين حرصوا على الحضور.

يذكر أن 328 مدرسة تابعة ل 13 إدارة تعليمية سواء مدارس ثانوية فنية أو مدارس تعليم أساسي، استقبلا الطلاب والطالبات اليوم السبت، في أول أيام العام الدراسي ،وستبدأ الدراسة بكل مدارس المحافظة بعد غد الأحد، وعددها 2233 مدرسة.