السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط تستعد لاستقبال 82 ألف طالب بمسيرة طلابية

الدكتور طارق الجمال
الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط

تستقبل جامعة أسيوط، غداً، 82 ألف طالب وطالبة من أبناء الجامعة الدارسين بمختلف الكليات العملية والنظرية، وذلك تزامناً مع بدء العام الجامعى الجديد 2021/ 2022.

وأعلن الدكتور طارق الجمال  رئيس الجامعة عن ترأسه غداً احتفال الجامعة ببدء العام الجامعى الجديد والذى من المقرر أن يتم استهلاله بمراسم تحية العلم وهو ما يعد تقليداً سنوياً  تنظمه الجامعة لتعزيز روح الانتماء والمواطنة لدى أفراد المجتمع الجامعى بصفة عامة وطلاب الجامعة بصفة خاصة.

ومن جانبه كشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن مراسم تحية العلم سوف تجرى بحضور السادة نواب رئيس الجامعة لمختلف القطاعات و أعضاء مجلس الجامعة من عمداء مختلف كليات الجامعة وأعضاء اللجنة العليا للأنشطة الطلابية والقيادات الإدارية وأعضاء اتحاد الطلاب.

وأشار الدكتور شحاتة غريب إلى أنه من المقرر أن يعقب مراسم تحية العلم مسيرة طلابية يتقدمها رئيس الجامعة تحت شعار "تحيا مصر" والذى تأتى ضمن احتفالات الجامعة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ثم مرافقته لرئيس الجامعة فى جولة سيادته الموسعة لزيارة عدد من كليات الجامعة لمتابعة  انطلاق الدراسة بها ومدى انتظام الطلاب والاطمئنان على التزام الأفراد بالإجراءات الاحترازية المعلن عنها لمنع انتشار فيروس كورونا.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قد ناشد المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745).

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