بدء الدراسة في جامعة الأزهر بتحية العلم والنشيد الوطني (صور)

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، العام الدراسي الجديد 2021/2022 بالنشيد الوطني وتوجية الرسائل العامة للطلاب والعاملين بجامعة الأزهر علي حد سواء، مشددا على ضرورة الحرص على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح والدعوة له بالتوعية والتوجيه للجميع.

بدء الدراسة في جامعة الأزهر



وأوضح المحرصاوي، أن الجامعة، وفرت أكثر من 40 نقطة صحية لتلقي اللقاح والتوعية له، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة عقد اجتماع وأسفر عن عدة قرارات تصب في صالح الطالب وأعضاء هيئة التدريس على حد سواء.

وبدأ المحرصاوي بوقفة مع الطلاب والطالبات أمام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الأزهر بدأها بترديد النشيد الوطني مع الطلبه والطالبات وحث الطالبات على الجد والاجتهاد والاستعداد للتفوق والتعامل مع آليات العصر التكنولوجي المتطور.

بدء الدراسة في جامعة الأزهر

و في إطار جولاته لمتابعة استعدادات كليات فرع البنات لبدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 ؛ تفقد رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، كلية الإعلام وكلية العلوم بنات جامعة الأزهر بالقاهرة؛ للوقوف على استعدادها وجاهزيتها لبدء العام الدراسي الجديد 2021- 2022، والذي سوف يبدأ السبت القادم الموافق 9 من أكتوبر الجاري، وكان في استقباله الدكتورة مها غازي، عميدة الكلية، والدكتورة سامية الحسيني أبو فرحة، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وخلال جولته شدد رئيس الجامعة على متابعة أعمال النظافة؛ من خلال القيام بعمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع المباني والقاعات الدراسية، والتأكد من التطبيق والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة التجهيزات النهائية بجميع الأدوار وجاهزية المعامل قبيل بدء العام الدراسي الجديد السبت القادم، إضافة إلى تفقده للعيادة الطبية بالكلية، وأكد على ضرورة وجود الطبيبات بشكل دائم بعيادات فرع البنات؛ تلبية لأي طارئ، بجانب تفقده لمكتبة الكلية ومتابعته لأعمال الصيانة والتجديدات التي تتم بها.

بدء الدراسة في جامعة الأزهر





كانت جامعة الأزهر قررت منعَ التعامل بالكتاب الورقي، والاستعاضة عنه بأقراص مدمجة بدءًا من العام الدراسي الحالي.

ونصَّ قرار جامعة الأزهر على عدم بيع أو طباعة كتب أو مذكرات أو أي مواد ورقية بدءًا من العام الجامعي 2022/2021، اتساقًا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.

كما نص القرار على إفادة مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأقراص مدمجة "cd"، تقسم داخليا إلى مجلدات باسم كل شعبة "البرامج الدراسية" داخل كل مجلد للشعبة لكل فرقة دراسية.