بـ«بانوراما من أجل مصر».. جامعة القاهرة تستقبل طلابها في أول يوم دراسة

بدأت فعاليات جامعة القاهرة في استقبال طلابها للعام الدراسي الجديد الساعة 11.00 صباحًا أمام قبة الجامعة، وتبدأ الفعاليات بعروض موسيقية لأوركسترا الجامعة وموسيقى الشرطة احتفالاً بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، يليها تحية العلم وعزف السلام الجمهوري، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة، ثم افتتاح المعرض الدائم للأنشطة الطلابية.

وأعلنت جامعة القاهرة، في بيان صحفي، عن برنامج استقبال الطلاب للعام الجامعي 2022/2021، وتضمن إقامة معرض الأنشطة الطلابية للإدارة العامة لرعاية الشباب وهو كالتالي:

النشاط الرياضي:

- ملعب لكرة القدم بساحة كلية تجارة إنجليزي، عرض الجوائز التي حصلت عليها الإدارة في الأنشطة المختلفة - ترابيزة تنس طاولة - ملعب كرة الريشة.

النشاط الثقافي:

تنظيم مسابقة (معلومة عامة وجوائز فورية) - معرض علمي للالكترونيات وأعمال التراث.

الأسر الطلابية:

عمل استعراض مصور لأهم ما تم تنفيذه خلال العام الجامعي 2019 / 2020 ومهرجان الأسر.

النشاط الفني:

عمل معرض تشكيلي لإظهار الروح الطلابية وأهمية النشاط الطلابي وبعض الأعمال الفنية التي تحاكي دور رجال الشرطة والقوات المسلحة، بالإضافة إلى عمل عرض منوعات يتضمن الأغاني الوطنية - وورشة فنون تشكيلية.

النشاط الاجتماعي:

عمل معرض يتضمن بعض الأعمال مثل الرسم على الزجاج وبعض الجوائز التي حصلت عليها الإدارة في الملتقيات - توزيع بعض المطبوعات الخاصة بحملة أنا أقوى من المخدارت.

الإرادة والتحدي:

من أجل الاهتمام بذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع والتعريف بالأنشطة التي يمارسونها - يتم عرض الجوائز التي حصل عليها الطلاب في الملتقيات ومنتجات الطلاب.

الجوالة والخدمة العامة:

تنظيم بعض الفقرات التي تهدف إلى بث القيم وتعميق الولاء والانتماء لدى مجتمع طلاب الجامعة - ماركية لمعرض منتجات الجوالة والخدمة العامة.

الاتحادات الطلابية:

عرض بانوراما مصورة تحت عنوان (من أجل مصر) تتضمن الزيارات التي شاركت فيها واللقاءات القمية والاحتفالات الفنية التي تبرز دور رجال الشرطة والقوات المسلحة - توزيع استمارات الانضمام لبرنامج المشروعات الصغيرة - توزيع استمارات الانضمام برنامج ريادة الأعمال - ألعاب تلى ماتش وجوائز فورية.