«الرعاية الصحية» تعاود إطلاق «إنزل واطمن» للفحص الطبي الشامل ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن عودة إطلاق حملة (انزل واطمن) للفحص الطبي الشامل الدوري السنوي المجاني لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، وذلك بداية من 15 أكتوبر الجاري، وتستمر لمدة شهرين حتى 15 ديسمبر المقبل.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن الحملة تتضمن إجراء الفحوصات الطبية الشاملة السنوية المجانية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مثل فحوصات "طبيب الأسرة، فحص أسنان، قياس العلامات الحيوية، صورة دم كاملة وقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، قياس السكر العشوائي"، للاطمئنان على صحتهم، وخاصة منتفعي التأمين الصحي الشامل من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضافت الهيئة، أن الحملة تشمل إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لجميع الفئات العمرية من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، والذين مر عليهم عام من الفحص الطبي الشامل الدوري الأخير، داخل مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة، والمسجل عليها منتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والبالغ عددها 34 مركز ووحدة طب أسرة حتى الآن.

وتابعت، أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين ضمن حملة (انزل واطمن)، داخل عيادات مخصصة للفحص الشامل بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا، إضافة إلى تقديم التوعية التثقيفية والصحية اللازمة لكيفية الوقاية من الإصابة بالأمراض وخاصة المزمنة منها أو عوامل الخطورة المؤدية إليها، وأهمية الفحص الطبي الشامل للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها.

واستكملت، أنه يقوم بإجراء الفحوصات الطبية الشاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ضمن حملة ( انزل واطمن) في بورسعيد، فريق طبي مدرب ومؤهل على أعلى مستوى، مؤكدة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا أثناء عمل الحملة للحفاظ على الصحة العامة للأفراد سواء من الأطقم الطبية والإدارية المشاركين بالحملة أو المترددين من منتفعي التأمين الصحي الشامل على الحملة، وكذلك الحفاظ على بيئة المنشآت الصحية خالية من عدوى فيروس كورونا.

ولفتت الهيئة إلى أنه يتم إحالة أي منتفع من منتفعي التأمين الصحي الشامل حال اكتشاف أي مرض لديه نتيجة الفحوصات الطبية الشاملة للحملة إلى المستشفيات المتخصصة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة لتلقي العلاج والخدمات والرعاية الصحية اللازمة له وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن حملة (انزل واطمن)، هي حملة سنوية تستهدف الاطمئنان بشكل دوري على صحة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، والكشف المبكر عن الأمراض أو عوامل الخطورة المؤدية إليها لسرعة علاجها أو احتوائها والسيطرة عليها، والحفاظ على الصحة العامة للأفراد، تماشيًا مع أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وأهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.