السبت 09 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الرعاية الصحية» تعاود إطلاق «إنزل واطمن» للفحص الطبي الشامل ببورسعيد

صورة من الهيئة
صورة من الهيئة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن عودة إطلاق حملة (انزل واطمن) للفحص الطبي الشامل الدوري السنوي المجاني لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، وذلك بداية من 15 أكتوبر الجاري، وتستمر لمدة شهرين حتى 15 ديسمبر المقبل.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن الحملة تتضمن إجراء الفحوصات الطبية الشاملة السنوية المجانية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مثل فحوصات "طبيب الأسرة، فحص أسنان، قياس العلامات الحيوية، صورة دم كاملة وقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، قياس السكر العشوائي"، للاطمئنان على صحتهم، وخاصة منتفعي التأمين الصحي الشامل من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضافت الهيئة، أن الحملة تشمل إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لجميع الفئات العمرية من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، والذين مر عليهم عام من الفحص الطبي الشامل الدوري الأخير، داخل مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة، والمسجل عليها منتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، والبالغ عددها 34 مركز ووحدة طب أسرة حتى الآن.

وتابعت، أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين ضمن حملة (انزل واطمن)، داخل عيادات مخصصة للفحص الشامل بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا، إضافة إلى تقديم التوعية التثقيفية والصحية اللازمة لكيفية الوقاية من الإصابة بالأمراض وخاصة المزمنة منها أو عوامل الخطورة المؤدية إليها، وأهمية الفحص الطبي الشامل للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها.

واستكملت، أنه يقوم بإجراء الفحوصات الطبية الشاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ضمن حملة ( انزل واطمن) في بورسعيد، فريق طبي مدرب ومؤهل على أعلى مستوى، مؤكدة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا أثناء عمل الحملة للحفاظ على الصحة العامة للأفراد سواء من الأطقم الطبية والإدارية المشاركين بالحملة أو المترددين من منتفعي التأمين الصحي الشامل على الحملة، وكذلك الحفاظ على بيئة المنشآت الصحية خالية من عدوى فيروس كورونا.

ولفتت الهيئة إلى أنه يتم إحالة أي منتفع من منتفعي التأمين الصحي الشامل حال اكتشاف أي مرض لديه نتيجة الفحوصات الطبية الشاملة للحملة إلى المستشفيات المتخصصة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة لتلقي العلاج والخدمات والرعاية الصحية اللازمة له وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن حملة (انزل واطمن)، هي حملة سنوية تستهدف الاطمئنان بشكل دوري على صحة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، والكشف المبكر عن الأمراض أو عوامل الخطورة المؤدية إليها لسرعة علاجها أو احتوائها والسيطرة عليها، والحفاظ على الصحة العامة للأفراد، تماشيًا مع أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وأهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

هيئة الرعاية الصحية حملة انزل اطمن بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

حكم نهائي ينتصر لطفلة.. مدير مدرسة عاقبها على صغر سنها وأجبرها على إعادة «أولى ابتدائي» رغم نجاحها

المصيلحى: نستهدف افتتاح 100 مكتب تموين متميز العام المقبل

خبر سار لمحمد صلاح قبل انطلاق مباراة منتخب مصر وليبيا

رئيس القابضة للسياحة: ضخ 667.5 مليون جنيه استثمارات في الشركات التابعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

تونس تستعيد ثوب التقدم خلال شهر انتصار مصر

د. بهي الدين مرسي

مصطلح "العالم الثالث".. أهو مسمى تنمَر أممي أم تصنيف سياسي؟

ثروت الخرباوي

مواجهة مشروع الإخوان بين الجد والهزل

ماجد حبته

الأقصى.. صلوات شيطانية!

عفاف السيد

عودة الروح

د.كريمة الحفناوى

لا للتنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة

سارة الشريف

هل حقًا يقود يائير لابيد سياسة خارجية مختلفة؟

إيهاب الملاح

الفريق الشاذلى.. سيرة قائد عسكرى فذ

صور

عمر مرموش يسجل هدف مصر الأول فى شباك ليبيا

الشوط الأول.. مباراة مصر وليبيا فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

واصل أبو يوسف: إلغاء إسرائيل صلاة اليهود فى باحات الأقصى خطوة للوراء

إسرائيل تقصف مطارا عسكريا فى سوريا

أبو مازن يكلف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة بالتحرك الفورى للتصدى لعدوان إسرائيل على الأقصى