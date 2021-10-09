السبت 09 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم السبت 9 أكتوبر 2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يستعرض موقع الدستور لقراءه مواقيت الصلاة اليوم السبت ٩ أكتوبر ٢٠٢١ في القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، الجيزة، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس.

 

مواقيت الصلاة اليوم السبت  ٩ اكتوبر ٢٠٢١
 

مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٧

وقت الشروق اليوم       ٥:٥٣

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٢

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٢

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٣١

وقت أذان العشاء اليوم.  ٦:٤٨

مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٣٢

وقت الشروق اليوم       ٥:٥٩

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٨

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٦

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٣٦

وقت أذان العشاء اليوم.  ٦:٥٤

مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء

 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:١٥

وقت الشروق اليوم       ٥:٤١

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣١

وقت آذان العصر اليوم   ٢:٥٠

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٢٠

وقت أذان العشاء اليوم.  ٦:٣٦

 

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٣

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٦

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٧

وقت آذان العصر اليوم   ٢:٥٨

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٢٨

وقت أذان العشاء اليوم.  ٦:٤٢
 

مواقيت الصلاة في محافظة اسوان

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢١

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٣

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٦

وقت آذان العصر اليوم   ٢:٥٧

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٢٨

وقت أذان العشاء اليوم.  ٦:٤١
 

مواقيت الصلاة في محافظة السويس

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢١

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٧

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٨

وقت آذان العصر اليوم   ٢:٥٦

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٢٦

وقت أذان العشاء اليوم  ٦:٤٣
 

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية
 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٢

وقت الشروق اليوم       ٥:٤٩

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٣٨

وقت آذان العصر اليوم   ٢:٥٧

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٢٦

وقت أذان العشاء اليوم  ٦:٤٤

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مواقيت الصلاة فى محافظة الغربية

 

وقت صلاة الفجر اليوم   ٤:٢٧

وقت الشروق اليوم       ٥:٥٤

وقت آذان الظهر اليوم    ١١:٤٣

وقت آذان العصر اليوم   ٣:٠٢

وقت اذان المغرب اليوم  ٥:٣١

وقت أذان العشاء اليوم.  ٦:٤٩

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