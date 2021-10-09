مواقيت الصلاة اليوم السبت 9 أكتوبر 2021

يستعرض موقع الدستور لقراءه مواقيت الصلاة اليوم السبت ٩ أكتوبر ٢٠٢١ في القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، الجيزة، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس.

مواقيت الصلاة اليوم السبت ٩ اكتوبر ٢٠٢١



مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٧

وقت الشروق اليوم ٥:٥٣

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٢

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٢

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٣١

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٤٨

مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٣٢

وقت الشروق اليوم ٥:٥٩

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٨

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٦

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٣٦

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٥٤

مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٥

وقت الشروق اليوم ٥:٤١

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣١

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٠

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٠

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٣٦

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٣

وقت الشروق اليوم ٥:٤٦

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٧

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٨

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٨

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٤٢



مواقيت الصلاة في محافظة اسوان

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢١

وقت الشروق اليوم ٥:٤٣

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٦

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٧

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٨

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٤١



مواقيت الصلاة في محافظة السويس

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢١

وقت الشروق اليوم ٥:٤٧

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٨

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٦

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٦

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤٣



مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية



وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٢

وقت الشروق اليوم ٥:٤٩

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٨

وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٧

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٦

وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤٤

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مواقيت الصلاة فى محافظة الغربية

وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٧

وقت الشروق اليوم ٥:٥٤

وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٣

وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٢

وقت اذان المغرب اليوم ٥:٣١

وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٤٩