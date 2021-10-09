مواقيت الصلاة اليوم السبت 9 أكتوبر 2021
يستعرض موقع الدستور لقراءه مواقيت الصلاة اليوم السبت ٩ أكتوبر ٢٠٢١ في القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، الجيزة، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس.
مواقيت الصلاة اليوم السبت ٩ اكتوبر ٢٠٢١
مواقيت الصلاة في محافطة القاهرة
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٧
وقت الشروق اليوم ٥:٥٣
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٢
وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٢
وقت اذان المغرب اليوم ٥:٣١
وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٤٨
مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٣٢
وقت الشروق اليوم ٥:٥٩
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٤٨
وقت آذان العصر اليوم ٣:٠٦
وقت اذان المغرب اليوم ٥:٣٦
وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٥٤
مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:١٥
وقت الشروق اليوم ٥:٤١
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣١
وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٠
وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٠
وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٣٦
مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٣
وقت الشروق اليوم ٥:٤٦
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٧
وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٨
وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٨
وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٤٢
مواقيت الصلاة في محافظة اسوان
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢١
وقت الشروق اليوم ٥:٤٣
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٦
وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٧
وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٨
وقت أذان العشاء اليوم. ٦:٤١
مواقيت الصلاة في محافظة السويس
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢١
وقت الشروق اليوم ٥:٤٧
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٨
وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٦
وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٦
وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤٣
مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر اليوم ٤:٢٢
وقت الشروق اليوم ٥:٤٩
وقت آذان الظهر اليوم ١١:٣٨
وقت آذان العصر اليوم ٢:٥٧
وقت اذان المغرب اليوم ٥:٢٦
وقت أذان العشاء اليوم ٦:٤٤
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