السبت 09 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين»: حملات رقابية على محطات الوقود بعد رفع أسعار البنزين

محطات الوقود
محطات الوقود

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الإدارة العامة للمواد البترولية التابعة للإدارة المركزية للشؤون الرقابة والتجارة الداخلية، في تنفيذ خطتها الرقابية، اليوم السبت، للمرور على محطات الوقود والمواد البترولية في القطاع العام والخاص، وعلى الأسواق المحلية والأنشطة التجارية على خلفية تعديل أسعار المحروقات لأصناف البنزين 80 و92 و95.

وأوضحت وزارة التموين، أن الخطة تهدف إلى التأكد من توافر المواد البترولية بجميع أنواعها وأصنافها ومشتقاتها في جميع محطات البنزي، والتنسيق مع مصلحة الدمغة والموازين و مفتشي التموين والتجارة الداخلية التابعين للإدارة العامة للمواد البترولية ومأمور الضبط القضائي  للتأكد من عدم التلاعب في العدادات سواء بزيادة الكميات عن المطلوب أو نقص الكميات عن المطلوب.

وأكدت وزارة التموين، أنه في حالة وجود مخالفات أو تلاعب في عدادات الأوزان والمقاييس والمعاير لجميع مشتقات المواد البترولية والمحروقات يتم إثباتها من خلال مصلحة الدمغة والموازين وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة.

وأشارت الوزارة إلى أن الخطة تهدف أيضًا التأكد من وجود سجل 21، والذي يثبت المنصرف والواردات من المواد البترولية، وفي حالة عدم وجود السجل يتم تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضحت «التموين»، أنه يتم المرور على المحال والأنشطة التجارية للتأكد من عدم رفع الأسعار بدون أي مبرر، حيث أن تعديل المحروقات لأصناف البنزين لم يؤثر تاثيرًا مباشرًا على الأسواق المحلية أو على أسعار ونقل البضائع أو على السلع الاستهلاكية، حيث أن جميع المركبات التي تقوم بنقل البضائع من أماكن مختلفة تقطع مسافات إلى مخازن الشركات تقوم باستخدام السولار، حيث أن هذه المركبات لديها المواتير الديزل التي تستخدم السولار، وبالتالي لن يكون هناك ارتفاع في أسعار النقل أو النولون أو الشحن أو غير ذلك، و هي التي تسبب أو تساهم في تحريك الأسعار.

وزارة التموين مخالفات بنزين اجراءات مركبات التجارة الداخلية أسعار الوقود أسعار المحروقات الإجراءات القانونية

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