البحرية الأمريكية بدأت تحقيقا شاملا بحادث الغواصة النووية

كشف مسؤول في البحرية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الغواصة "يو أس أس كونيتيكت" وصلت إلى جزيرة جوام الأمريكية حيث ستجري البحرية مسحا شاملا للأضرار التي لحقت بها من جراء اصطدامها بجسم غريب، السبت الماضي، في المياه الدولية في منطقة بحر الصين الجنوبي.

وأكد المسؤول -في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية- أن 11 بحارا اُصيبوا في الحادث وأن إصاباتهم تتراوح بين الطفيفة والمتوسطة، ولم تقع إصابات مميتة.

وأشار إلى أن البحرية بدأت تحقيقا شاملا وموسعا لتحديد أسباب الحادث الذي تعرضت له الغواصة أثناء تنفيذها مهمة روتينية في المنطقة.

كانت البحرية الأمريكية، قد أعلنت أمس -في بيان- أن إحدى غواصاتها اصطدمت الأسبوع الماضي بجسم مجهول أثناء قيامها بدورية في المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي، المنطقة التي تطالب بكين بالسيادة على أجزاء واسعة منها.

وذكرت البحرية -في بيانها- إلى أن "يو أس أس كونيتيكت" وهي غواصة تعمل بالدفع النووي من طراز "سي وولف"، أصيبت بأضرار من جراء الحادث لكنها لا تزال صالحة للخدمة.

وتطالب الصين بالسيادة على معظم مساحة بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد الذي يعتبر ممرا أساسيا للتجارة البحرية الدولية إذ تمر عبره سنويا بضائع بتريليونات الدولارات.