رابط بوابة الحكومة المصرية للاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. يبحث الكثير من الطلاب بأنحاء الجمهورية عبر محرك البحث "جوجل" عن رابط بوابة الحكومة الرسمي الخاص بعملية تقليل الاغتراب لعام ٢٠٢١، الذي كشفت عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخراً.

وشددت على الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة عند ترتيب الرغبات، أو الحصول على النتيجة، وذلك بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية، لافتة إلى زيادة أعداد المتقدمين من خريجي الشهادات الفنية لهذا العام 2021 مقارنة بالعام الماضي، بنحو 30810 طلاب وطالبة.

تقليل الاغتراب طبقاً للترتيب والمجموع



أكدت وزارة التعليم العالي، أن التعليمات المذكورة في بوابة الحكومة المصرية فيما يخص عملية تقليل الاغتراب ، موضحة عدم وجود أي تحويلات ورقية، فقد يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط من خلال استيفاء الحد الأدنى للمعهد المراد التحويل إليه، مشيرة إلي أن عدد الطلاب المرشحين 240793 طالبا وطالبة طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم.



عملية التحويل بين الكليات الجامعية تتم من خلال موقع مكتب التنسيق، فضلاً عن التحويل المناظر في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، وغير المناظر يتم باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة، مشددة على ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.



أبرز خطوات تقليل الاغتراب لعام ٢٠٢١

خطوات تقليل الاغتراب 2021 فيما يلي:

- يقوم الفرد بالدخول على بوابة الحكومة المصرية لتقليل الاغتراب 2021.

- ثم كتابة رقم الجلوس.

-كتابة الرقم السري.

-الضغط على زر «الخطوة التالية».

-البدء في ترتيب الرغبات وفق التعليمات والشروط الخاصة بالحد الأدنى للكليات المناظرة وغير المناظرة.

وزارة التعليم: نتيجة تنسيق الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من المتفوقين عبر البوابة

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر بوابة الحكومة المصرية 2021 نتيجة تنسيق الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «ستيم».