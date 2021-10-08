الفاتيكان: البابا لن يحضر قمة «كوب 26» للمناخ في جلاسجو

أعلن الفاتيكان اليوم، أن البابا فرنسيس لن يحضر قمة "كوب 26" للمناخ المقرر عقدها في جلاسجو الشهر المقبل.

وقال الكرسي الرسولي إن وفد الفاتيكان سيرأسه الكاردينال بيترو بارولين وزير خارجية دولة الفاتيكان.

وتعقد القمة، التي يعتبر نجاحها حاسما على نطاق واسع في الجهود العالمية لمكافحة أزمة المناخ، في المدينة الاسكتلندية من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر.

وفي حين لم يتم تأكيد حضور البابا للاجتماع رسميا، أشار البابا نفسه في مقابلة مع محطة إذاعية إسبانية في أوائل سبتمبر الماضي إلى أن رحلته كان مخطط لها.

وقال البابا آنذاك: "كل شيء يعتمد على شعوري آنذاك.. الخطة المقررة هي أني سأكون هناك".