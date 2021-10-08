الجمعة 08 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هدى تطرح أغنيتها الجديدة «جامدة» الثلاثاء المقبل

هدي
هدي

أعلنت المطربة الشعبية هدى، عن طرح أغنيتها الجديدة "جامدة"، وذلك يوم الثلاثاء القادم على طريقة الفيديو كليب، ليتم عرضها على قنوات “يوتيوب” وشبكات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الفضائية والراديوهات، وخضعت هدى لجلسة تصوير خصيصًا لكواليس الأغنية.

يذكر أن أغنية "جامدة " من غناء هدي وكلمات وألحان: عصام شعبان، وتوزيع: مصطفي أبوعبير، ومهندس صوت: محمد جودة، وإخراج: كريم الغمري، وإنتاج: محمد عنتر، وديجتال: إيفاز.

وحققت هدي مؤخرًا نجاحًا كبيرًا في أغنيتها الأخيرة "شهر الخير"، التي طرحتها في موسم رمضان الماضي وكذلك أغنيها "جر ناعم" التي تجاوزت ملايين المشاهدة على “يوتيوب”.

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