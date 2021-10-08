حبس مدير مزرعة متهم بالنصب على المواطنين في المعادي

قررت النيابة العامة بالمعادي، حبس مدير مزرعة، انتحل صفة ضابط شرطة، ونصبه على أحد المواطنين بعد عرض سيارته للبيع واستلام مبالغ ماليه من المجني عليه وعدم إعطاءه السيارة.

كما طلبت النيابة استدعاء عاملين بأحد المطابع في اتهامها في الاشتراك مع المتهم في تزوير وتغليف كارنيهات له، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم مع طلب النيابة لتحريات المباحث التفصيلية حول الواقعة، فضلًا عن استدعاء المجني عليه الذي تعرف على المتهم.

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة المعادى بلاغا من محاسب، مقيم بمحافظة الجيزة بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص ادعى بأنه "ضابط شرطة" عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى عقب قيام الأخير بعرض سيارة للبيع مقابل مبلغ مالى ورغبته في شرائها، وإتفق معه على التقابل أمام أحد النوادى بدائرة القسم لإنهاء إجراءات تحرير توكيل بيع للسيارة بمكتب التوثيق الكائن بذات النادى ، وعقب حضوره قام الأخير بتسليمه توكيل بيع "مزور"، وإستلامه مبلغ مالى وتسليمه نسخة من مفتاح سيارة "مصطنع".

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة (مدير مزرعة - مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة ملكه والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.