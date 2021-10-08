الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: تحصين أكثر من 574 ألف رأس أغنام وماعز ضد «طاعون المجترات»

تحصين الماشية
تحصين الماشية

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة والتي بدأت يوم 18 سبتمبر الحالي بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 574 ألف و78 رأس ماشية بينهم 470 ألف و134 رأس أغنام، 103 ألاف و944 رأس ماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة حتى 5 أكتوبر 2021.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

ومن جان أخر، أعلنت وزاره الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان الهيئة تواصل تنفيذ حملات التحصين ضد الأمراض الوبائية، وضمن الاجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها للتصدي للبؤر المرضية التى قد تظهر سرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض.

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