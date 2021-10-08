الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إيقاف «الممرض المدخن» في «استقبال بنها» عن العمل

الممرض المدخن في
الممرض المدخن في استقبال بنها

قرر الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية إيقاف ممرض عن العمل بعد تداول صور له على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يدخن سيجارة داخل استقبال المستشفى ومخالفته التعليمات الواردة بمنع التدخين في كافة منشآت جامعة بنها والمستشفيات الجامعية وتشاجره مع أحد المواطنين الذي رفض تصرفه وإصراره على إشعال السيجارة وسط المرضى معرضا الجميع لخطر العدوى والتدخين السلبي. 

وأكد الدخاخني أنه لا أحد فوق القانون ومن يخالف اللوائح والقوانين يتم محاسبته بأقصى عقوبة وخاصة في مخالفة جسيمة مثل التي ارتكابها الممرض المشار إليه.

كان رواد التواصل الإجتماعي قد تداولوا صورا لممرض يقف في استقبال مستشفى بنها الجامعي ويدخن السجائر ضاربا عرض الحائط بالتعليمات وطالب المغردون إدارة المستشفى بالتصدي لهذه الظاهرة ومعاقبة الممرض المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضده حيث تقرر إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق.

 

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