معاطف رجالي متنوعة لفصل الخريف (صور)

المعاطف والسترات ليست مجرد وسيلة للبقاء دافئًا خلال أشهر الخريف والشتاء لكنها أيضًا عنصر أساسي في خزانة الملابس، ونعرض لكم في السطور التالية من المعاطف الرجالية لإختيار ما يلائمك منها في فصل الخريف.

المعطف الرسمي

يعد هذا هو المعطف الأساسي في زي الرجل ، ويصلح ليتم ارتداؤه فوق كل قطعة ملابس أخرى، ويعد عنصر أساسي في فصل الخريف بفضل سمكه وقصه تحت الركبة.

وتطور هذا المعطف على مر السنين ، مع اختلافات أحادية الصدر ومزدوجة الصدر تتحد مع درجات متفاوتة من قمع الخصر.

المعطف التقليدي

أقصر وأخف من المعطف الرسمي و هو الأساس الذي تم من خلاله تطوير جميع المعاطف الرجالية الأخرى، ويمكن إرتداءه في كافة المناسبات و يأتي بعضه مع بطانات بسحاب يجعلها مناسبة لجميع المواسم.

وهناك أنواع منه قطنية خفيففة الوزن فوق الركبة.

معطف واق من المطر



تصنع المعاطف الواقية من المطر من القماش الصوفي الفخم والسميك ودافئ ويحتوي علي أربطة داهليبة، وهذا المعطف ملائم لفصل الخريف.

معطف الخندق



تم تطوير معطف الخندق في الأصل لضباط الجيش خلال الحرب العالمية الأولى ، وقد اشتق اسمه من استخدامه في حرب الخنادق، ويتميز بتصميم مقاوم للماء شديد التحمل ، وطيات صدر عريضة ، وإغلاق مزدوج الصدر مع ما يصل إلى 10 أزرار ، وحزام خصر.

معطف الطاووس

عبارة عن طبقة خارجية مخصصة مصنوعة من الصوف الدافئ والثقيل، مع تصميم مزدوج الصدر وطية صدر عريضة وأزرار كبيرة.

معطف منفضة الغبار

هو معطف طويل وفضفاض ومصنوع من مواد أخف بكثير من المعاطف الأخرى ، ويهدف تركيبها من القماش أو الكتان إلى الحفاظ على الغبار والأوساخ والمطر بعيدًا عنك أكثر من إبقائك دافئًا.

المعطف المنفوخ

يعد هذا هو المعطف الذي تم تطويره من السترات الواقية من الرصاص للبيئات الباردة والرياح لتسلق الجبال ، وأصبح فيما بعد من ملابس الشارع الشهيرة في فصلي الخريف و الشتاء.

المعطف المضاد للماء

ستجد هذا المعطف بأحجام من الورك إلى الركبة ، ومصنوع من ألياف طبيعية أو صناعية، ويلائم جو الخريف للغاية.

معطف المطر



قريب في غرض صنعه من المعطف السابق حيث صُنعت معاطف المطر بهدف إبقائك جافًا مهما كان المطر غزيرًا ، وقد تم تصنيعها في الأصل من قماش قطني مشمع.



وتتميز هذه المعاطف دائمًا بأغطية كبيرة مما يمنع بشكل فعال أي مطر من الوصول إلى طبقات القاعدة الخاصة بك، ويصنع من البوليستر المعاد تدويره والقطن العضوي.

معطف السيارة



منذ الحقبة المبكرة لاعتماد السيارات يأتي معطف السيارة الذي صنع لتوفير أقصى درجات الدفء وقصه بطول مثالي للجلوس في سيارتك.

المعطف المقلم متعدد الإستخدامات



تأتي هذه المعاطف في مجموعة متنوعة من المواد والأنماط والألوان ويفضل ارتداؤها بدون بنطال مطابق.

وتعتبر ملابس متعددة الاستخدامات.

البليزر



هذه المعاطف مثالية للغاية وهي من الأزياء التي تقع بين الكاجوال والأنيقة، كما أنها ممتازة للطبقات في الربيع والخريف ، أو عند ارتدائها مع معطف في الشتاء.

معطف العباءة

شكل هذا المعطف من إسمه فهو فشكله في المنتصف ما بين المعطف والعباءة وهو مصنوع من الصوف السميك والخشن ، ومتين ودافئ للغاية.