الجمعة 08 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

أمطار خفيفة ورياح.. «الأرصاد»: ارتفاع الحرارة درجتين فى الـ72 ساعة المقبل

الأرصاد
الأرصاد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الجمعة مناخا مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري ومعتدلا على السواحل الشمالية، فيما يكون رطبا وحارا على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويستمر الطقس ليلاً معتدل الحرارة رطبا في القاهرة وباقي أنحاء مصر.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الطقس من المرجح أن يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية بدءًا من اليوم مرورًا بالأيام المقبلة، كما تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- فرص لسقوط أمطار خفيفة

ونوه "شاهين" بأنه يوجد فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، موضحًا أنه فور الدخول في منتصف فصل الخريف ستنشط الأمطار وتسقط في أوقاتها المحددة.

وأشار بيان هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية بينما تكون حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

- توقعات درجات الحرارة اليوم في مصر

تكون درجة الحرارة في القاهرة المتوقعة اليوم على مستوى المدن والمحافظات المصرية، وتبلغ في القاهرة والوجه البحري 31- 20، والسواحل الشمالية 28- 21، وجنوب سيناء 33- 25، وشمال الصعيد 32- 20، وجنوب الصعيد 38- 24، الفيوم 35-26، قنا 38-26، سوهاج 37-24، أسيوط 36-24، بني سويف 37-26 درجة، وتكون في الوادي الجديد 37-27، المنيا 35-24، سيوة 38-25، حلايب 36-26، شلاتين 38-27 درجة.

- توقعات حالة الطقس غدًا 

وأكد «شاهين» أن حالة الطقس غدًا ستشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء، شمال الصعيد، بينما سيكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، فيما يكون الطقس ليلًا لطيفًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب البلاد، معتدلاً على جنوب سيناء.

- طقس الأحد

وعن طقس الأحد، أوضح أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بمقدار درجة أو درجتين على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وعلى السواحل الشمالية والغربية، فيما ترتفع ما بين درجتين و3 درجات على جنوب البلاد، وليلا سيكون الطقس معتدلا على كافة انحاء الجمهورية.

شاهين للأرصاد الدكتور طقس درجات الحرارة

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