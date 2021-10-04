مائل للبرودة ليلًا.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس بداية من اليوم الاثنين حتى يوم السبت المقبل، مؤكدة أنه سيكون مائل للحرارة نهارا ومائلا للبرودة ليلًا.

وقالت الهيئة إن حالة الطقس في مصر اليوم الاثنين مائلا للحرارة على الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وأيضًا القاهرة الكبري، ويكون لطيفًا ليلاً على جميع أنحاء البلاد.

أخبار حالة الطقس في مصر

يكون البحر المتوسط معتدلاً بينما يكون البحر الأحمر بين الاضطراب والاعتدال والرياح شمالية غربية، ويستمر نشاط الرياح على شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الغربية بشكل متقطع.

أخبار حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء

وأعلنت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والسواحل الشمالية غدًا 26 للعظمي و21 للصغري.

أما درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية 26-21ْ، وفي جنوب سيناء 33-25ْ، وفي شمال الصعيد 31-21ْ، وفى جنوب الصعيد 35-22ْ.

وتنشط الرياح وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على عدد من الطرق المتجهة من وإلي السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

حالة الطقس الأربعاء والخميس

تظل درجات الحرارة المتوقعة في مصر حول معدلاتها السائدة، وترتفع أو تنخفض بمقدار طفيف حول ذات المعدلات.

ويميل الطقس للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر.

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ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين هذه الأيام بعدم التخفيف في الملابس لدرجة كبيرة والالتزام بزي الخريف، حيث أنه يميل الطقس إلى البرودة ليلًا خلال باقي الأسبوع الجاري.