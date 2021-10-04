الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مائل للبرودة ليلًا.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس بداية من اليوم الاثنين حتى يوم السبت المقبل، مؤكدة أنه سيكون مائل للحرارة نهارا ومائلا للبرودة ليلًا.

وقالت الهيئة إن حالة الطقس في مصر اليوم الاثنين مائلا للحرارة على الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وأيضًا القاهرة الكبري، ويكون لطيفًا  ليلاً على جميع أنحاء البلاد.

أخبار حالة الطقس في مصر

يكون البحر المتوسط معتدلاً بينما يكون البحر الأحمر بين الاضطراب والاعتدال والرياح شمالية غربية، ويستمر نشاط الرياح على شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الغربية بشكل متقطع.

أخبار حالة الطقس المتوقعة غدا الثلاثاء

وأعلنت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والسواحل الشمالية غدًا 26 للعظمي و21 للصغري.

أما درجات الحرارة المتوقعة في السواحل الشمالية 26-21ْ، وفي جنوب سيناء 33-25ْ، وفي شمال الصعيد 31-21ْ، وفى جنوب الصعيد 35-22ْ.

المرور: رفع الإستعداد لمواجهة تقلبات الطقس وتخفيف زحام السيارات

تموين شمال سيناء يحدد خطة مواجهة تقلبات الطقس

وتنشط الرياح وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على عدد من الطرق المتجهة من وإلي السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

حالة الطقس الأربعاء والخميس 

تظل درجات الحرارة المتوقعة في مصر حول معدلاتها السائدة، وترتفع أو تنخفض بمقدار طفيف حول ذات المعدلات.

ويميل الطقس للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، في الساعات المتأخرة من الليل وحتى الصباح الباكر.

قد يهمك أيضا:

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين هذه الأيام بعدم التخفيف في الملابس لدرجة كبيرة والالتزام بزي الخريف، حيث أنه يميل الطقس إلى البرودة ليلًا خلال باقي الأسبوع الجاري.

البحر المتوسط حالة الطقس درجات الحرارة تفاصيل القاهرة هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى هيئة الأرصاد الجوية درجة الحرارة هيئة الارصاد حالة الطقس في مصر أخبار حالة الطقس

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

الأكثر قراءة

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

لينك سريع.. رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2021

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بالدرجات علمي وأدبي بنين وبنات

تيك توك ينضم إلى مواقع التواصل الاجتماعى المعطلة

مائل للبرودة ليلًا.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

رابط فَعّال.. نتيجة تنسيق الأزهر 2021 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للتنسيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

ماجد حبته

.. وجيش رقمى بريطانى

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

بعد عرقلة التصويت في الكونجرس: هل تتخلى إسرائيل عن المساعدات الأمريكية؟

وزيرة الداخلية الإسرائيلية تزور واحة الكرامة فى أبوظبى (صور)

بعد الجرعة التعزيزية.. تراجع الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل