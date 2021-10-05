الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

حرائق الغابات تطارد كندا.. الطقس الجاف والرياح تفاقمان الأزمة

حرائق الغابات
حرائق الغابات

تكافح وكالة السلامة العامة SPSA في ساسكاتشوان بكندا حرائق الغابات غير المحتواة في شمال خليج هدسون ساسك ، بالقرب من حدود مانيتوبا.


وأكدت شبكة "سي بي سي" الكية، أنه من بين هؤلاء، تقول "SPSA" إن حريق بيل مزعج بشكل خاص، حيث بدأ الحريق في 14 يوليو، ولكن حتى 28 سبتمبر تم احتواؤه، ولكنه عاود مرة اخرى ويمتد الآن على مساحة 44364 هكتارًا ويشكل خطرًا على عمليات قطع الأشجار في المنطقة وكذلك على الطرق السريعة.


وقال كريستوفر كليميت، المتحدث باسم الوكالة: "تقوم أطقم العمل حاليًا بجهود لإخماد اندلاع حرائق إضافية في المنطقة، وتذكر السكان، بمن فيهم الصيادون، بتوخي الحذر من اندلاع الحرائق في المنطقة".


كما تحذر "SPSA" المجتمعات المحلية من أن حريق بيل ينتج عنه "الكثير من الدخان" ، وهو ما قد يشكل خطورة على بعض السكان.


وقال كليميت: "إن SPSA على اتصال بقادة المجتمع وتشجع أي شخص يتأثر بالدخان على البقاء في المنزل في هذا الوقت".
 

وأكدت الشبكة، أن الموقف أصبح مخيف للغاية، فالصيادون يتعاملون مع حرائق الغابات المجهولة.


ويقول كليميت إن الطقس الحار والجاف الذي تشهده ساسكاتشوان خلال الأشهر العديدة الماضية يساهم أيضًا في زيادة الحريق.


وتابع: "ليس من غير المألوف أن تستمر الحرائق في الاشتعال حتى الخريف خلال ظروف دافئة وجافة مثلما نمر بها".
 

ويعمل مارفن بوتشيبنسكي في الزراعة في المنطقة منذ عقود، نظرًا لظروف الطقس ، فقد انزعج من سرعة انتشار هذا الحريق.
 

وقال: "إنها جافة حقًا هنا، يبدو أن هذا واحد قد تطور منذ بضعة أيام ، وانتشر".
 

وبينما لم يتأثر بوتشيبنسكي بشكل مباشر بالدخان ، فإنه يولي اهتمامًا وثيقًا للرياح.


وقال: "إذا بدأت الرياح تأتي من الشرق ، فسنكون فيها". "تبعد عنا عشرة أميال فقط".

حرائق غابات كندا خليج طقس

رئيس التحرير

وائل لطفي

حقيقة ما يجرى فى الميريلاند

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