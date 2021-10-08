«مياه الإسكندرية» تنظم حملات لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك
قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن الشراكة مع الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، لتنظيم حملات توعوية ناجحة، يستهدف مختلف الفئات العمرية لنشر الوعي المائي وثقافة الترشيد والحفاظ على المياه.
وقال إن إدارة التوعية نظمت حملة توعوية لأهالي قرية طه حسين بمنطقة البستان الأول بمركز أبو المطامير ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومل اللقاء عقد ندوة توعوية عن أهمية وطرق ترشيد استهلاك المياه والتعريف بأحدث الخدمات المقدمة من الشركة وورشة تعليم مبادئي السباكة الخفيفة للحاضرين وتم تنظيم ألعاب تفاعلية للأطفال مثل السلم والثعبان وورش رسم وتلوين و توزيع جوائز لكل الأطفال المشاركين وتم توزيع برشور الشركة و الرد على كل الشكاوى و الاستفسارات الخاصة بالمياه.
وفى سياق متصل، أشار جابر، إلى أنه تم تنظيم يوم توعوى مفتوح، بأحد دور الأيتام بطوسون، بالتنسيق مع الإدارة العامة للوعي البيئي بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ومشاركة المجتمع المدني، للاحتفال مع الاطفال وغرس سلوكيات التعامل الصحيح مع المياه من خلال ألعاب تفاعلية، وتوزيع هدايا لكل الأطفال المشاركين.
وأوضح أنه بالتعاون مع وزارة الثقافة والإدارة العامة للوعي البيئي بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية والمجلس القومي للمرأة، نظمت الشركة حملة توعوية بمدرسة محمد يادم الإبتدائية بمنطقة أبوصير، وعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور.