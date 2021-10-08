الجمعة 08 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مياه الإسكندرية» تنظم حملات لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك

حملة «مياه الإسكندرية»
حملة «مياه الإسكندرية»

قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن الشراكة مع الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، لتنظيم حملات توعوية ناجحة، يستهدف مختلف الفئات العمرية لنشر الوعي المائي وثقافة الترشيد والحفاظ على المياه.

244423095_4359092047493965_8486571309978587769_n
حملة  «مياه الإسكندرية»

وقال إن إدارة التوعية نظمت حملة توعوية لأهالي قرية طه حسين بمنطقة البستان الأول بمركز أبو المطامير ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومل اللقاء عقد ندوة توعوية عن أهمية وطرق ترشيد استهلاك المياه والتعريف بأحدث الخدمات المقدمة من الشركة وورشة تعليم مبادئي السباكة الخفيفة للحاضرين وتم تنظيم ألعاب تفاعلية للأطفال مثل السلم والثعبان وورش رسم وتلوين و توزيع جوائز لكل الأطفال المشاركين وتم توزيع برشور الشركة و الرد على كل الشكاوى و الاستفسارات الخاصة بالمياه.

244406468_583828482740774_5099697732762474594_n
حملة  «مياه الإسكندرية»

وفى سياق متصل، أشار جابر، إلى أنه تم تنظيم يوم توعوى مفتوح، بأحد دور الأيتام بطوسون، بالتنسيق مع الإدارة العامة للوعي البيئي بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ومشاركة المجتمع المدني، للاحتفال مع الاطفال وغرس سلوكيات التعامل الصحيح مع المياه من خلال ألعاب تفاعلية، وتوزيع هدايا لكل الأطفال المشاركين.

244399437_472784957425090_628722817496032094_n
حملة  «مياه الإسكندرية»

وأوضح أنه بالتعاون مع وزارة الثقافة والإدارة العامة للوعي البيئي بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية والمجلس القومي للمرأة، نظمت الشركة حملة توعوية بمدرسة محمد يادم الإبتدائية بمنطقة أبوصير،  وعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور.

244423095_4359092047493965_8486571309978587769_n
244423095_4359092047493965_8486571309978587769_n
244406468_583828482740774_5099697732762474594_n
244406468_583828482740774_5099697732762474594_n
244399437_472784957425090_628722817496032094_n
244399437_472784957425090_628722817496032094_n
الصرف الصحي الإسكندرية مياه الشرب مصر اقتصاد مصر حملات توعية

مواد متعلقة

معاينة وحصر الأماكن المحرومة من الصرف الصحى بدمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

مصدر بـ«التعليم» يوضح تفاصيل انتهاء اليوم الدراسي 11 صباحًا

مواعيد حضور وانصراف الطلاب 2022 في العام الدراسي الجديد

استعلم| لينك نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية برقم الجلوس والرقم السري المرحلة الثالثة 2021

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

استعلم| لينك نتيجة تقليل الاغتراب 2021 المرحلة الثالثة والمتخلفين على بوابة الحكومة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما وحرب أكتوبر «-1 2»

محمد نجم

حلم نقل الكهرباء المصرية إلى العالم يقترب من التحقق

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: شعب الله المحتار

ماجد حبته

ألمانيا.. ضربة موجعة للإرهاب

حسام علوان

شهادة شادى عبدالسلام عن حرب أكتوبر

مدحت بشاى

الكنيسة القبطية مجد مصرى قديم

عبد الرحيم طايع

إدمان الشَّكوى!

د. القس صفوت البياضى

شهادة على العصر

صور

المنتخب المصرى يخوض مرانه الأخير استعدادًا لليبيا فى تصفيات كأس العالم

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تبعث رسائل لمسئولين أمميين حول انتهاك إسرائيل للوضع التاريخى والقانونى فى القدس

صحيفة سعودية: قرار صلاة اليهود في الأقصى ينذر بحرب دينية

يضم أكثر من 50 شخصا.. حزب إسرائيلى يرسل وفدا إلى رام الله