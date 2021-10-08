مارين لوبان تفتح لنفسها حسابا على «تيك توك» قبل الانتخابات الفرنسية

أعلنت المرشحة لانتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبان، زعيمة اليمين بفرنسا، أنها فتحت لنفسها حسابا على شبكة TikTok الاجتماعية.

وقالت لوبان، فى منشور عبر صفحتها على فيسبوك "أنا على TikTok الآن أراكم هناك".

وفي أول فيديو نشرته على وسيلة التواصل الاجتماعي هذه، خاطبت لوبان جيل الشباب "لنتقابل على TikTok، حيث سأتحدث عن أفضل لحظات حملتي الانتخابية، أعرف أن TikTok تعني جيل الشباب، وهذا أمر جيد لأن لدي الكثير من الاقتراحات لكم".

وأعربت 13 شخصية سياسية عن رغبتها في التنافس على منصب الرئاسة الفرنسية، لكن المراقبين يتوقعون توسع هذه القائمة.

ووفقا لاستطلاعات الرأي العام، من المرجح أن تتقاسم لوبان مع الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون نصف الأصوات في الجولة الأولى. ويتوقع فوز رئيس الدولة الحالي، في الجولة الثانية إذا وصلا إليها.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 10 أبريل 2022، وستقام الجولة الثانية في 24 أبريل في حالة عدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات.

وستكون هذه الانتخابات الرئاسية الثانية عشرة في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة.

من جانب آخر، أعلنت السلطات الفرنسية انتهاء مجانية عمل فحص تفاعل البلمرة المتسلسل (بي.سي.آر.)، حيث ستكون قيمته 44 يورو للأشخاص غير الملقحين و22 يورو لفحص الأجسام المضادة في 15 أكتوبر الجاري في البلاد.

وقالت السلطات الفرنسية - حسبما ذكرت قناة (بي.إف.إم.) الإخبارية الفرنسية، أمس الخميس- إنه لن يقوم الضمان الاجتماعي بدفع قيمة الاختبارات السالف ذكرها بدون وصفة طبية لم يحصلوا على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك اعتبارا من 15 أكتوبر الجاري.

وأوضحت القناة أن المتخصصين والمهنيين الصحيين يدعمون هذا الإجراء، وذلك من أجل تسريع عملية التطعيم في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مضيفة أن جميع البالغين غير المطعمين والتي ظهرت عليهم أعراض الإصابة بكورونا، سيتمكنوا من إجراء فحص مجاني عند تقديم وصفة طبية.

وكانت فرنسا قد سجلت - أمس - 4946 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 وفاة بسبب الجائحة خلال 24 ساعة.