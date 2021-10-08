بدء تنفيذ غلق محور الشهيد لمدة أسبوع

أعلن مرور القاهرة عن غلق محور الشهيد أسفل كوبري الواحة كليًا، للاتجاه القادم من ميدان محمد زكى، تجاه مستشفى الشرطة، لتنفيذ مشروع أعمال تطوير محور الشهيد، ومن ضمنها إجراء أعمال التوسعة لكوبرى الواحة أعلى محور الشهيد.

فيما أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إجراء التحويلات المرورية، يمينًا مطلع كوبرى الواحة، تجاه محور محمد على فهمى، فتجاوز جزيرة المنتصف، والعودة مرة أخرى تجاه محور الشهيد، وأنه سيتم تنفيذ التحويلات المرورية، على مرحلتين على النحو التالى:

المرحلة الأولى: من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 8 الجارى، وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد 10 الجارى.

المرحلة الثانية : من الساعة 12 صباح يوم الأربعاء الموافق 13 الجارى، وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد 17 الجارى.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، وبرئاسة اللواء عمرو البيلي مدير مرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.