الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الامارات والسعودية ضمن القائمة

أعلى 10 دول استخدامًا للإنترنت على مستوى العالم

استخدام الانترنت
استخدام الانترنت

أصبح الإنترنت من أولويات المواطنين في معظم دول العالم، ولا يمكن الاستغناء عنه، حيث إن اللجوء إليه بات مهمًا وضروريًا في أغلب التعاملات الحياتية، إلى جانب اعتماد الكثيرين عليه في العمل.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، انفوجرافًا، يرصد مؤشرات انتشار الإنترنت على مستوى العالم، وأعلى 10 دول استخدمًا للشبكة العنكبوتية.

وضمن القائمة وفقًا لمؤشر يقيس نسبة انتشار الإنترنت إلى إجمالي عدد السكان: 

  • الإمارات والدنمارك بنسبة بلغت 99 %
  • كوريا الجنوبية وبريطانيا بنسبة بلغت 98 %
  • السويد وسويسرا بنسبة بلغت 97 %
  • السعودية وهولندا بنسبة بلغت 96 %
  • كندا وألمانيا بنسبة بلغت 95 %
اعلي 10 دول مستخدمة للانترنت عالميا

 

اقتصاد العالم الإمارات السعودية اعلي 10 دول في معدل انتشار الإنترنت السكان عالميا مصر

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وائل لطفي

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