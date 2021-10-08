أعلى 10 دول استخدامًا للإنترنت على مستوى العالم

الامارات والسعودية ضمن القائمة

أصبح الإنترنت من أولويات المواطنين في معظم دول العالم، ولا يمكن الاستغناء عنه، حيث إن اللجوء إليه بات مهمًا وضروريًا في أغلب التعاملات الحياتية، إلى جانب اعتماد الكثيرين عليه في العمل.

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، انفوجرافًا، يرصد مؤشرات انتشار الإنترنت على مستوى العالم، وأعلى 10 دول استخدمًا للشبكة العنكبوتية.

وضمن القائمة وفقًا لمؤشر يقيس نسبة انتشار الإنترنت إلى إجمالي عدد السكان: