الجمعة 08 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخريج الدفعة 75 بكلية الهندسة (صور)

حفل تخرج الدفعة 75
حفل تخرج الدفعة 75 من هندسة الإسكندرية

شهد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، فعاليات حفل تخريج طلاب الدفعة 75 من هندسة الإسكندرية للعام الجامعي 2020/2021 والتي تأتي بالتزامن مع احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر.

جاء ذلك بحضور د.عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية ود. جاكلين عازر، نائب المحافظ، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين.

محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخريج الدفعة

في بداية كلمته؛ هنأ المحافظ الجميع بمناسبة احتفالات ذكري انتصارات أكتوبر، داعيًا المولى عز وجل أن تنعم مصر بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والسلام في ظل قيادتها الحكيمة.

وأعرب الشريف عن سعادته بحضور حفل التخريج الذي نلتقي فيه بكوكبة من أبناءنا المتميزين بكلية الهندسة التي تعد من قلاع العلم والمعرفة. 

محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخريج الدفعة

وقدم محافظ الإسكندرية خالص التهنئة للخريجين، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتفوق في حياتهم المستقبلية، مطالبًا بضرورة مواصلة التفاني في العلم والعمل، مؤكدًا أن سوق العمل يحتاجهم وهناك فرص جيدة لهم في ظل المشروعات القومية التي يتابعها الرئيس السيسي.

 

محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخريج الدفعة

كما قدم كل الشكر والتحية لجميع الأمهات والأباء علي ما بذلوه من جهد مع أبنائهم الخريجين، وما ذاقوه من مكابدة الصبر لكي يصل أبنائهم إلي يوم الحصاد.

محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخريج الدفعة

ووجه المحافظ خالص الشكر والتقدير لجامعة الإسكندرية بشكل عام كونها بيت الخبرة العلمية الداعمة للمحافظة، وكذلك الشكر إلى كلية الهندسة بشكل خاص على الدور التنسيقي والتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وخاصة في ملف المباني الآيلة للسقوط.

محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخريج الدفعة
محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخريج الدفعة
محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخريج الدفعة
محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخريج الدفعة
محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخريج الدفعة
محافظ الإسكندرية يشهد حفل تخريج الدفعة
الإسكندرية تخريج طلاب الدفعة رقم 75 كلية الهندسة جامعة الإسكندرية ذكرى انتصارات أكتوبر الخريجين

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