«السبكى»: استمرار حملة طرق الأبواب بمحافظات التأمين الصحى الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة مستمرة في حملة طرق الأبواب للكشف عن أمراض العيون، مشددا على أن الهيئة حريصة على الاهتمام بكبار السن وتوفير التوعية الصحية اللازمة لهم ولذويهم عن كافة الأمراض لتقديم الدعم الأسري لهم بصورة علمية طبية سليمة وفقًا لأحدث البروتوكولات العالمية.

وأكد «السبكي» في تصريحات لـ«الدستور» أنه من الضروري أن يحظى كبار السن بخدمات ورعاية صحية شاملة، وهو ما تؤكد عليه أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد باعتبارهم جزءًا مهمًا من البيئة الاجتماعية والثقافية والدينية الأصيلة، وتحرص مؤسسات الدولة والمجتمع ككل على أن تنعم هذه الشريحة المجتمعية المهمة، خاصة كبار السن بدوار رعاية المسنين على الشعور بحقهم في العيش وسط بيئتهم الأسرية وتلبية كافة احتياجاتهم، بما قدموه من إسهامات عديدة للحفاظ على المجتمع ونقل الخبرات والمعرفة للأجيال الأخرى من خلال خبراتهم التي اكتسبوها في الحياة.

ولفت إلى حرص هيئة الرعاية الصحية على الوصول إلى جميع المواطنين وخاصة أهالينا من كبار السن في الأماكن الأكثر فقرًا واحتياجًا لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لهم، للاطمئنان على صحتهم وكذلك تقديم التوعية اللازمة لهم لكيفية الوقاية من الأمراض من خلال حملات طرق الأبواب، وكذلك نشر التوعية الصحية لكبار السن عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة للوصول إلى جميع الفئات وخاصة أن العالم يحتفل هذا العام باليوم العالمي للمسنين تحت شعار (المساواة الرقمية لجميع الأعمار).

وتواصل هيئة الرعاية الصحية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والوصول لأعلى مستوى في منظومة رضاء المنتفعين.