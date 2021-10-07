مشرد يرفض الانتقال إلى مؤسسة رعاية

قالت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، إحدى مؤسسات الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم التعامل مع الاستغاثة الواردة إلى المؤسسة عن وجود شاب مشرد يتخذ نفق سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية مأوى له.

وأكدت المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم التعامل مع الشاب إلى أنه رفض الذهاب إلى المؤسسة على الرغم من أنه يعاني من اضطرابات نفسية حادة ويحتاج لمصحة نفسيه للعلاج.

وقال محمود وحيد مدير المؤسسة، إن دور الدار بشكل مستمر إيواء كل من هو بلا مأوى، موضحًا أنه وقت الأزمات مثل السيول يتم فتح الدار لإيواء كل من هو بلا مأوى، إلى جانب توفير البطاطين وإغاثة ووجبات.

وأكد وحيد مدير مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى، قائلا: الدار أنشئت من أجلهم، مشيرًا إلى أن دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى تعمل على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيًا ونفسيًا، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

وتلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريراً من فريق التدخل السريع المركزى عن تعامل الفرق بمحافظات الجمهورية خلال شهر سبتمبر، حيث تعامل الفريق مع 269 بلاغاً سواء للمواطنين بلا مأوى أو حالات إنسانية أو مساعدات على مستوى الجمهورية تلقاها الفريق من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وأيضا ما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي.

ويوجد 3 طرق للتواصل مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن للإبلاغ عن الحالات الإنسانية وهي:

- يتلقى فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية عن طريق الخط الساخن 16439.

- الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528

- حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.