آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سهير البابلى

كشف المخرج عمر زهران تفاصيل الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال زهران، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أطمئن الجميع، النجمة الكبيرة المعشوقة سهير البابلي بخير الحمد لله، لكن كثرة الاتصالات من جميع أنحاء العالم العربي ومصر، جعلتها غير قادرة ع الرد".

أضاف زهران: "سهير البابلي تشكر جماهيرها على محبتهم واهتمامهم، وربنا يزيدها من فضله".

وترددت بعض الشائعات خلال الساعات الماضية في بعض المواقع وصفحات التواصل عن وجود تدهور في الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي وهو ما نفاه المخرج عمر زهران.

ولدت سهير حلمي إبراهيم البابلي في 14 فبراير 1937 بفارسكور بدمياط، لكنها نشأت في المنصورة بالدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

وبدت عليها الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها والذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين. لها رصيد مسرحي وسينمائي وتلفزيوني، من أهم أعمالها المسرحية مسرحية ريا وسكينة مع شادية، ومدرسة المشاغبين. ومن أهم أعمالها السينمائية فيلم ليلة القبض على بكيزة وزغلول. اعتزلت عام 1997 بعد ارتدائها الحجاب. في عام 2006م عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل قلب حبيبة.

تزوجت سهير البابلي 5 مرات كان أولها من محمود الناقوري الذي أنجبت منه ابنتها الوحيدة "نيفين"، ثم المطرب والملحن منير مراد وتاجر المجوهرات أشرف السرجاني الذي توفي لتتزوج بعده من رجل الأعمال محمود غنيم، كما تزوجت من الممثل أحمد خليل.