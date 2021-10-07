مكافأة للعاملين بجامعة سوهاج بمناسبة العام الدراسي الجديد والمولد النبوي

قرر الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، صرف مكافأة مالية قيمتها 600 جنيه، لجميع العاملين بالكليات والوحدات، والمستشفى الجامعي والتربية العسكرية والعمالة المؤقتة والعمال، والمنتدبين للجامعة، والعاملين من الصناديق الخاصة من نفس صناديقهم، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وقرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأوضح عبدالخالق، أن صرف المكافأة المالية يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية النظر فى تحسين الأحوال المعيشية للعاملين بكافة قطاعات الدولة، والرفع من مستواهم المادي الذي يضمن لهم توفير الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للحياة، ويسهم فى خلق الاستقرار الاجتماعي لهم ولأبنائهم.

وأضاف عبد الخالق، أنه يتم صرف المكافآت المالية، نظرًا للجهود المبذولة من قبل القطاع الإداري بالجامعة، وأيضًا لتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد، بما يعود بالفائدة على الارتقاء بالجامعة ككل، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة لا تبخل على من يسهم فى تقدمها ورقيها والعمل على إنجاح المنظومة بالكامل.