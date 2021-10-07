سفير مصر يلتقي وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

التقي السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، مع جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم مناقشة العلاقات الثنائية وما شهده مسار تعزيزها من تطورات إيجابية خلال الفترة الماضية، سواء على الصعيدين التجاري والاستثماري أو في إطار تسهيل حركة التنقل بين البلدين في ظل التدابير المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعرب السفير عادل لوزير الدولة البريطاني عن تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون بين البلدين، وأن تسهم الزيارات المتبادلة رفيعة المستوي خلال الفترة القادمة فى تنشيط آليات الشراكة المصرية البريطانية بما يحقق مصالح الجانبين، ومن بينها تلك الخاصة باتفاقية الشراكة التجارية الموقعة بين البلدين.

وتم التباحث حول الترتيبات الخاصة باستضافة بريطانيا لقمة تغير المناخ Cop 26 بمدينة جلاسجو مطلع شهر نوفمبر القادم، والتنسيق مع مصر في ضوء اعتزامها استضافة قمة تغير المناخ اللاحقة العام القادم 2022، كما شهد اللقاء أيضا تشاوراً حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية.

من جانبه، رحب وزير الدولة البريطاني بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور متنام، مؤكدا حرص الجانب البريطاني على الارتقاء بالتعاون مع مصر على كافة المستويات. وأشاد بالدور الهام الذي تقوم به القاهرة في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، معرباً عن تطلعه لزيارة مصر خلال الفترة القادمة لاستكمال التباحث حول سبل تعزيز العلاقات المصرية البريطانية.