بقيمة مليار جنيه.. رئيس كفر شكر يتفقد مشروعات خدمية بالقليوبية

تفقد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها في قرى الوحدات المحلية والمدينة وإزالة أي معوقات والوقوف على معدلات نسبة التنفيذ تمهيدًا لسرعة الافتتاح والتشغيل لخدمة المواطنين تنفيذًا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وشملت جولة تفقد المشروع القومي فى تبطين الترع والمصارف لخدمة المزارعين وترشيد المياه وحل كافة المشكلات التي كانت تواجه العمل وتخدم مصالح جموع المواطنين، كما تفقد محطة صرف صحى كفر عزب غنيم، وعددًا من مشروعات توصيل الغاز والمياه والكهرباء والمدارس وأهمها محطة مياه الشرب والصرف الصحي الكبيرة المقامة فى قرية المنشأة الكبرى التي زارها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أثناء تفقده المدينة لكونها محطة ضخمة تخدم جميع قرى المركز والمدينة بطاقة تصميمية تصل إلى 45 ألف م3/ يوم وبتكلفة تقديرية تتعدى 220 مليون جنيه وتخدم أكثر من 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر.

وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر أننا نتابع بصفة مستمرة كافة المشروعات الخدمية التى تتم داخل قرى الوحدات المحلية والمدينة والتعرف على نسبة التنفيذ ونظام العمل والإلتحام مع المهندسين والجهات المنفذة للمشروعات الخدمية لتقديم كافة الدعم اللازم لهم وتسهيل مهمة عملهم وتذليل أي عقبات أو مشكلات تواجههم لسرعة خروج حزمة المشروعات الغير مسبوقة التي تتم الآن بعدد من القرى والمدينة إلى النور التي تغير وجه الحياة والمعيشة بين المواطنين وتزيد من درجة رضائهم على الخدمات التى تقدمها الدولة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الدولة حريصة جدا بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال خاصة مشروعات البنية الأساسية التي تأتي فى مقدمة أجندة الاهتمامات مشيدًا بدقة وسرعة إنجاز الأعمال طبقا للخطط الموضوعة على مستوى المركز والمدينة والتي تشيع الرضا بين المواطنين.