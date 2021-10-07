الخميس 07 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

السبكي: 300 ألف خدمة طبية وعلاجية بمستشفى السلام في 2021

دكتور احمد السبكي
دكتور احمد السبكي

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن مستشفى السلام هو أحد المستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد، والحاصل على إعادة التسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويتميز بكونه مستشفى متعدد التخصصات الطبية، حيث يتوفر بداخله العديد من الخدمات المستحدثة لعلاج منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، داخل نطاق المحافظة وبأحدث التقنيات العالمية، لعل أبرزها التشخيص المبكر لحالات التشوه أو التمدد الشرياني بالمخ، علاج مرضى التصلب المتعدد، عمليات وجراحات المخ والأعصاب، جراحات الأورام والمناظير، عمليات تغيير المفاصل كاملة، جراحات التجميل والحروق، إضافة إلى جراحات القلب والصدر، الوجه والفكين، الأوعية الدموية وزراعة القوقعة.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بالمستشفى لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، منذ بداية عام 2021 حتى الآن، بلغ أكثر من 300 ألف خدمة طبية وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية، فبما يضم نخبة من أمهر الاستشاريين والأطباء في كافة التخصصات الطبية بين صفوف الكوادر البشرية به، كما يُجرى بداخله كافة أنواع العمليات سواء العمليات المتقدمة أو التي تتطلب مهارة خاصة لإجرائها أو العمليات الكبرى والمتوسطة والصغرى.

جدير بالذكر، أن المستشفى مقامة على مساحة 13,984 ألف متر مربع، وتتكون من 4 مباني "المبنى القبلي، المبنى اللينك، المبنى البحري، مبنى العيادات الخارجية"، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى، 95 سرير داخلي، 4 غرف عمليات، 5 أسِرة تحضير، 6 أسِرة إفاقة، 15 عيادة خارجية، بالإضافة إلى أقسام العلاج الطبيعي والخدمات التشخيصية والصيدلة والصيدلة الإكلينيكية والاستقبال والطوارئ بالمستشفى. 

دكتور أحمد السبكي هيئة الرعاية الصحية التأمين الصحي الشامل مستشفى السلام ببورسعيد 300 عملية جراحية

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