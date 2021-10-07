الخميس 07 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط «دجال منشأة ناصر».. هذا ما وجدته الشرطة في منزله

دجال
دجال

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بمنشأة ناصر يتخذ من الشقة محل سكنه مكاناً لمزاولة أعمال الدجل والشعوذة بهدف النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وحرر محضر بالواقعة.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال، أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم مكافحة جرائم النشل بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر (له معلومات جنائية) باتخاذ الشقة محل سكنه مكاناً لمزاولة أعمال الدجل والشعوذة  والنصب على المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال وجوده بالشقة المشار إليها، وبصحبته سيدتين مجني عليهما وبسؤالهما عن سبب وجودهما أقرا بحضورهما لادعاء الأول قدرته على القيام بأعمال الدجل، وبتفتيش مسكن المتهم المضبوط عُثر بداخله على كمية كبيرة من المضبوطات التى تؤكد ممارسته لذلك النشاط المؤثم- مبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى أعمال الدجل للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تسهيل قضاء حوائجهم ورد الاعتداءات وعلاجهم من الأمراض المختلفة مقابل مبالغ مالية، وأضاف أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة منشأة ناصر الشقة أعمال الدجل النصب

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