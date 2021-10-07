بعد 3 أشهر من الواقعة.. «خناقة في كباريه» تقتل مندوب شحن بالقاهرة

قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، إحالة 3 عاطلين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالاشتراك في قتل شاب رميًا بالرصاص، على إثر خلافات سابقة داخل “كبارية” بمنطقة كورنيش النيل بالقاهرة.

تفاصيل قتل شاب بسبب خناقة “كبارية”

البداية كانت بورود بلاغ لرئيس مباحث مصر القديمة، من مستشفى قصر العيني الفرنساوي باستقبال "م.أ"، مندوب بشركة للشحن بالمعادي مصاب بطلق ناري بالظهر أدى إلى تهتك بالفقرات القطنية ولا يمكن استجوابه.

وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع شاهد الواقعة صديق المصاب ويدعى "ح.م"، سائق بشركة نقل خاصة، وبسؤاله قرر بأنه عقب خروجه من مطعم كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام وبصحبته صديقه المصاب وآخران، وحال سيره بالسيارة قيادته بطريق كورنيش النيل دائرة القسم، انحرفت تجاههم سيارة بيضاء اللون لم يتمكن من التقاط أرقامها، وأطلق قائدها عيارين ناريين من سلاح كان بحوزته تجاه المجني عليه، ما أدى لحدوث إصابته المنوه عنها وتلفيات بالسيارة عبارة عن ثقب بالباب الخلفي الأيمن.

وبإخطار مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث، لكشف غموض الواقعة.

وبإجراء التحريات، وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكابها، كما تم تحديد هوية مالكها.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبمواجهته أمام، بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من اثنان من أصدقائه محددين وهاربان، وأقر بأنه نظرًا لسابقة حدوث مشاجرة بين المتهمان الهاربان وبين المجني عليه منذ حوالي 3 أشهر حال تواجدهما والمجني عليه بإحدى الملاهي الليلية “كباريه”، وعقب علمهما بتواجد المجني عليه بالمطعم المشار إليه قام بانتظاره وتتبعه بالسيارة ملكه حتى وصوله لمحل الواقعة وارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه انتقاماً من المجني عليه.

وضبطت بإرشاده السيارة ملكه والمستخدمة في ارتكاب الواقعة بمنطقة سكنه، كما تم بإرشاده بمسكنه ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة طبنجة ماركة CZ عيار 9 مللي وبخزينتها عدد 6 طلقات من ذات العيار كما عثر بداخل السيارة المضبوطة على عدد 2 فارغ من ذات العيار وبالكشف الفني على السلاح المضبوط تبين أنه مبلغ بسرقته في المحضر رقم 598 لسنة 2014م جنح الهرم / جيزة.

وبمناقشته عن مصدر السلاح الناري المضبوط بحوزته أقر بتحصله عليه من أحد الأشخاص جارٍ تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه نظير تعاملات بينهم في مجال بيع وشراء المواد المخدرة.