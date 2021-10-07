28 أكتوبر.. عرض الموسم الثالث من «تكي» على منصة إلكترونية عالمية

تستعد شبكة نتفيلكس لعرض الموسم الثالث من مسلسل "تكي" يوم 28 أكتوبر الجاري، و قال مخرج العمل محمد مكي في تصريحات صحفية، إنه منذ حوالي 10 سنوات بدأت رحلة مسلسل "تكي" على "|يوتيوب"، ومن هناك كانت بداية قصة نجاح هذا العمل، فصُنف كأول عمل درامي سعودي على "يوتيوب".

وأضاف المخرج أن المسلسل حقق أرقاماً عالية في نسب المشاهدة منذ عرض الحلقة الأولى، واليوم أنا فخور بأن مسلسل "تكي" سيعود مرة أخرى بعد طول غياب من خلال جزء جديد سيعرض حصرياً على نتفليكس، وأكد أن هذه خطوة كبيرة في ظل تطور المشهد الترفيهي في السعودية، مشيرا إلى أن عرض المسلسل على نتفليكس يعد إنجازّ كبيرّ لرحلتنا، و سيتمكن الآن عدد كبير من الجمهور حول العالم مشاهدة قصص الشباب السعودي وتسليط الضوء على أهم مشاكلهم وأحلامهم.

قصة مسلسل تكي

وتدور أحداث مسلسل "تكي" حول شباب سعوديين يكافحون من أجل تحقيق حلمهم في المجتمع، ويعود الموسم الثالث بقصة "مالك" الشاب الذي يطمح بأن يصبح مخرجاً سينمائياً، و لكنه يقع في حب بيان -خطيبة صديقه ماجد- و التي تسعى أيضا لتحقيق حلمها بأن تصبح إعلامية.

و تدور القصة الأساسية في إطار شبابي درامي تشويقي يعكس مواقف تحدث مع فئات مختلفة من الشباب في المجتمع السعودي، وبالأخص في مجتمع مدينة جدة.

وقال مخرج العمل، إن رؤيتي للموسم الثالث مستمرة على نهج المواسم السابقة وهي عرض قصة شبابية محلية تعبر عن الشباب السعودي، وأحلامهم وأهم التحديات التي تواجههم للوصول إليها، وعملنا على تطوير القصة في الموسم الثالث لطرح قضايا جديدة تواجه الشباب بالإضافة إلى تجسيد التطورات الثقافية التي حدثت في المجتمع وكان لها تأثير مهم في حياة الشباب السعودي في إطار درامي تشويقي.

أبرز الموضوعات التي يناقشها الموسم الثالث

من أهم المواضيع التي يناقشها الموسم الثالث صراعات الأصدقاء من أجل المصالح الشخصية، الفجوة بين الأهل والشباب ، الصداقة وأهمية الحفاظ عليها، وعلاقات الحب المضطربة في إطار درامي مع وجود رسائل قيمة يستطيع المشاهد استخلاصها مع نهاية الأحداث.

مؤكدا ان الموسم الثالث مختلف من حيث نضج الشخصيات، المزيد من الأحداث المليئة بالدراما والتشويق، عدد الحلقات ومدتها، ليعكس التطور الذي تشهده الدراما السعودية في السنوات الماضية. وهذا الانتعاش ساعد في استخدام إمكانيات متطورة في مجال الإنتاج والتصوير للوصول لتجربة مشاهدة ممتعة أكثر للمشاهدين.

وأهم ما يميز "تكي" هو الروح العفوية للشخصيات ومدى قربها للشباب السعودي، ومن أهم النقاط التي أردنا أن نركز عليها في الموسم الثالث هو الصراع الذي يواجهه الشخصيات بين تحقيق أحلامهم و الحفاظ على صداقتهم وعلاقتهم بين بعض في نفس الوقت. مع نهاية الموسم سنرى التغيير في الأحداث والشخصيات الذي يعتبر مفاجأة للمشاهدين.

موعد عرض المسلسل

مسلسل "تكي" سيعرض حصرياً على نتفليكس يوم 28 أكتوبر، و المسلسل سيكون متاح مترجماً إلى أكثر من 32 لغة في 190 دولة حول العالم. وسيكون متوفراً أيضا بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

وهو من بطولة مؤيد الثقفي، خيرية أبو لبن، علي الشريف، هند الصايغ، عادل رضوان، رضوان الريمي وقصي خضرو إخراج: محمد مكي وإنتاج: شركة يوتيرن الترفيهية

و كتابة هشام فاضل (الحلقة الأولى والرابعة)، هاني كعدور(الحلقة الثانية والثالثة)، منار العتيبي ( الحلقة الثانية والثالثة)، رولان حسن (الحلقة الخامسة والسادسة)، رنا عطوفة (الحلقة السابعة والثامنة)، محمد مكي (الحلقة السابعة والثامنة) .