الخميس 07 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق ماراثون الشباب والرياضة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر في الإسكندرية

انطلاق مارثون الاحتفال
انطلاق مارثون الاحتفال بنصر أكتوبر بالإسكندرية

انطلق اليوم الخميس، ماراثون المشي بكورنيش الإسكندرية، والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، في ضوء الاحتفالات بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد يوم العزة والكرامة.

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وتجمع المشاركين اليوم من جميع الفئات العمرية من أمام نقطة الإنطلاق بنادي الكشافة بمنطقة بحري بحي الجمرك بالإسكندرية، استعدادا لبدء الاحتفالات بماراثون المشي والتي تقدمته الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.  

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كما تم رفع اللافتات التي تعبر عن نصر أكتوبر، والأعلام المصرية التي حملها المشاركين، فضلًا عن الأغاني الوطنية التي تعبر عن فرحة النصر العظيم.

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بدأت الاحتفالات بذكرى نصر أكتوبر بماراثون مشي بدأ من نادي الكشافة البحرية، وانتهى عند القاعدة البحرية برأس التين، حيث يقام برنامج الاحتفال، والذي يتضمن أنشطة رياضية وعروض فنية.

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يشارك بالاحتفالات والمارثون اليوم، المئات من المشاركين من مراكز الشباب، والأندية والاتحادات الرياضية، والشخصيات العامة، والأطفال والشباب، والكبار من جميع الأعمار، وذوي الهمم.

 

مارثون الاحتفال بنصر أكتوبر بالإسكندرية
مارثون الاحتفال بنصر أكتوبر بالإسكندرية
مارثون الاحتفال بنصر أكتوبر بالإسكندرية
مارثون الاحتفال بنصر أكتوبر بالإسكندرية
مارثون الاحتفال بنصر أكتوبر بالإسكندرية
مارثون الاحتفال بنصر أكتوبر بالإسكندرية
مارثون الاحتفال بنصر أكتوبر بالإسكندرية
مارثون الاحتفال بنصر أكتوبر بالإسكندرية
مارثون الاحتفال بنصر أكتوبر بالإسكندرية
مارثون الاحتفال بنصر أكتوبر بالإسكندرية
مارثون كورنيش الإسكندرية الشباب والرياضة ذكرى نصر السادس من اكتوبر المجيد الاحتفالية محافظ الإسكندرية الاعلام المصرية نصر أكتوبر

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