اليونان تعلن إنهاء الإجراءات الصارمة ضدد فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة اليوناني أثاناسيوس بليفريس، إنهاء القيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا في المناطق التي يوجد بها عدد الإصابات مرتفع.

وذكرت صحيفة كاثميريني اليونانية، أنه تم إلغاء حظر التجول طوال الليل والحظر على الموسيقى في المناطق التي تحولت إلى درجة التحذير من اللون "الأحمر" على الخريطة الوبائية لليونان، فيما سيتخذ المواطنون في هذه المناطق، سواء تم تطعيمهم أم لا، "احتياطات إضافية"، مثل استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وجدد الوزير دعوته للسكان بالحصول على التطعيم، وقال في إفادة صحفية أعلن فيها عن الإجراءات الجديدة: "إن العنصر الأساسي لحريتنا هو زيادة التطعيم".

وتأتي تدابير سلامة الصحة العامة الجديدة استجابةً لحالة الإحباط المتزايد التي تخيم على المواطنين المحصنين؛ بسبب استمرار القيود الناجمة عن معدلات انتقال العدوى المرتفعة، والتي يتسبب في انتشارها بشكل أساسي الأشخاص غير المحصنين ضد كورونا.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.



يششار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.