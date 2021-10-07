الخميس 07 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تعلن إنهاء الإجراءات الصارمة ضدد فيروس كورونا

كورونا في اليونان
كورونا في اليونان

أعلن وزير الصحة اليوناني أثاناسيوس بليفريس، إنهاء القيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا في المناطق التي يوجد بها عدد الإصابات مرتفع.

وذكرت صحيفة كاثميريني اليونانية، أنه تم إلغاء حظر التجول طوال الليل والحظر على الموسيقى في المناطق التي تحولت إلى درجة التحذير من اللون "الأحمر" على الخريطة الوبائية لليونان، فيما سيتخذ المواطنون في هذه المناطق، سواء تم تطعيمهم أم لا، "احتياطات إضافية"، مثل استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وجدد الوزير دعوته للسكان بالحصول على التطعيم، وقال في إفادة صحفية أعلن فيها عن الإجراءات الجديدة: "إن العنصر الأساسي لحريتنا هو زيادة التطعيم".

وتأتي تدابير سلامة الصحة العامة الجديدة استجابةً لحالة الإحباط المتزايد التي تخيم على المواطنين المحصنين؛ بسبب استمرار القيود الناجمة عن معدلات انتقال العدوى المرتفعة، والتي يتسبب في انتشارها بشكل أساسي الأشخاص غير المحصنين ضد كورونا.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
 

يششار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

فيروس كورونا وزير الصحة اليوناني أسباب خفض ساعات حظر التجوال

رئيس التحرير

وائل لطفي

السادات.. الرئيس الذى استشهد مرتين

الأكثر قراءة

موعد نتيجة تقليل الاغتراب 2021.. وخطوات الاستعلام

رئيس «مكافحة كورونا»: لا نستطيع تحديد موعد انتهاء ذروة الموجة الرابعة

وثائق جديدة تكشف كيف فقدت إسرائيل الردع فى سيناء خلال حرب أكتوبر

البرازيل تقترب من الوصول إلى 600 ألف حالة وفاة إجمالية ناجمة عن كورونا

طرح 9.5 مليون سهم من مانشستر يونايتد للبيع

انخفاض في درجات ونشاط للرياح.. تفاصيل حال الطقس خلال الـ72 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

عالم جديد بدون امبراطوريات مهيمنة

القس. رفعت فكرى

القناعة والشكر

جمال-أسعد

الطائفية والهُوية المصرية

مؤمن المحمدي

آندى وريد

محمد دنيا

أكتوبر المشهد الخفي

د. أحمد مجاهد

شعراء أكتوبر غنوا للنشيد والشهيد والعَلم

خالد عكاشة

الوثائق التى رفعت الغطاء قليلًا عن ألغاز التمويل

ماجدة الجندى

جمال الغيطانى وثق رائحة المحاربين على جبهة القتال

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

تنديد فلسطينى بحكم قضائى يسمح لليهود بالصلاة فى باحات المسجد الأقصى

وثائق جديدة تكشف كيف فقدت إسرائيل الردع فى سيناء خلال حرب أكتوبر

الأردن يدين قرار محكمة إسرائيلية السماح لليهود بالصلاة فى الأقصى