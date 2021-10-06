تعيين ستيفان دى ميستورا مبعوثًا أمميًا إلى الصحراء الغربية

قرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، تعيين الدبلوماسي ستيفان دي مستورا، مبعوثا أمميا إلى الصحراء الغربية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك- في تصريح صحفي نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن دي مستورا سوف يخلف الألماني هورست كوهلر، الذي تنحى من منصبه منذ أكثر من عامين لأسباب صحية، في ظل الصراع في المنطقة بين المغرب والبوليساريو.

وأضاف أنه من المتوقع أن يبدأ عمله مطلع الشهر المقبل، وسيعمل مع كل الأطراف الفاعلة في المنطقة، وسيقوم بجهود من أجل الوصافة نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة.

وعمل المبعوث الجديد دي ميستورا لأكثر من 40 عاما في المجال الدبلوماسي، وشغل منصب المبعوث الأممي إلى سوريا خلال الفترة من 2014 إلى 2018، كما عمل أيضا مبعوثا خاصا إلى أفغانستان والعراق.

في سياق آخر، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على تقديم دعم أكبر للدول الضعيفة في الوقت الذي تتصدى فيه لتحديات أزمة الديون ونقص الاستثمار والتجارة غير العادلة وحالة الطوارئ المناخية وإحداث قفزة نوعية في دعم الدول الضعيفة.

جاء ذلك في كلمة الأمين العام أمام مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد 15"، مؤكداً أن التعافي من جائحة كوفيد-19 يجب أن يكون مستداما وشاملا، كاشفا النقاب عن "خطة عمل عاجلة لأزمة الديون من أربع نقاط".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حذر جوتيريش من أن التعافي غير المتكافئ سيجعل الكثيرين في العالم يتخلفون عن الركب، وسلط الضوء على الحاجة الملحة للإنصاف في توزيع اللقاحات الآن، قائلاً إنها "الخطوة الأولى في سباق أطول بكثير"، حيث تعرض الجائحة عقودا من التقدم الإنمائي للخطر.

وقال جوتيريش في الدورة الخامسة عشرة، التي تنعقد على المستوى الوزاري في بربادوس، "نحن بحاجة إلى تغيير هذا الأمر من خلال انتعاش عالمي جريء ومستدام وشامل، انتعاش يستفيد منه الكثيرون وليس القلة، انتعاش يبعث الأمل في قلوب الناس - ويشفي كوكبنا وانتعاش يوفر تكافؤ الفرص لجميع البلدان وهي تدعم شعوبها خلال هذه اللحظة الاستثنائية من التاريخ".