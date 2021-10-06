مقدمة من واشنطن.. السودان يتلقى 499 ألف جرعة من لقاح كورونا

وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم أولى الشحنات من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية، عبر منصة كوفاكس والمقدرة بنحو 499 ألف جرعة.

وقال القائم بالأعمال الأمريكي براين شوكان، في تصريحات لدى تسليم الشحنة لوزارة الصحة السودانية، إن ضمان بقاء الشعب السوداني بصحة جيدة أمر بالغ الأهمية من خلال الشراكة مع وزارة الصحة السودانية و"يونيسف"، عبر العمل على السيطرة على جائحة كورونا وإبطاء ظهور متغيرات جديدة.

من جانبها، قالت وكيل وزارة الصحة السودانية الدكتورة يسرا عثمان، إن اللقاح يعد ذا خصوصية باحتياجه لسلسلة تبريد عالية، لافتة إلى أن الوزارة عملت على جلب سلسلة تبريد تم تركيبها بالمستودع المركزي للقاحات ضمن برنامج التحصين الموسع.

أشارت إلى أن لقاح "فايزر" يعمل على تقليل خطر الإصابة خصوصًا لأصحاب الأمراض المزمنة، موضحة أن اللقاح سيكون متاحًا من خلال مراكز الصحة الأولية بالعاصمة والولايات.

من جانبها، قالت ممثلة "يونيسف" في السودان ماري لويس، إن المنظمة تعمل بشكل كبير مع وزارة الصحة الاتحادية ومنصة "كوفاكس" في تركيب وتأهيل السلاسل الفائقة التبريد بشكل صحيح، مضيفة أنه تم اختبار وحدات التبريد من قبل الخبراء، في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر بشكل ناجح قبل التشغيل.