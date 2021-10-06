سفير الدنمارك يزور بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس

رحب صاحب الغبطة البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، بسفير الدنمارك في مصر السيد Svend Olling وزوجته، خلال استقباله لهما في المقر البطريركي بالإسكندرية.

وأثناء لقائهما أشار غبطته إلى وجود البطريركية القديمة في القارة الأفريقية على نطاق واسع، مع الإشارة بشكل خاص إلى العمل الإرسالي والاجتماعي الهائل الذي تقوم به مطرانيات وأسقفيات البطريركية في البلدان الأفريقية.

وأكد البطريرك خلال نقاشهما الطويل والودي أن بطريركية الإسكندرية هي نواة دينية وثقافية في منطقة مصر وشرق المتوسط ​​وستساهم دائمًا في التعايش السلمي والوئام بين الشعوب.

من جانبه، شكر سفير الدنمارك البطريرك ثيودوروس على الترحيب الحار، وأكد أن سفارة بلاده في مصر وهو شخصياً ستدعمان العمل المتنوع لبطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس.