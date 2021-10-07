إطلالات بلمسة عصرية.. أزياء علامة لويس فويتون لربيع 2022 (صور)

خطفت عارضات الأزياء بعرض علامة لويس فويتون إليهن الأنظار، كما جاء الديكور مذهلا أمام الجمهور، فقد تم تزيين ممر ريشيليو في متحف اللوفر بالعشرات من الثريات الكريستالية العتيقة، التي تم تجميعها على مدار عدة أشهر ماضية، وهو ما قاله المدير الإبداعي للعلامة نيكولا جيسكيير في تصريحاته صحفية.

فيهتم نيكولا بالطريقة التي تتقاطع بها الموضة مع العناصر الأخرى مثل الديكور، التي تصبح تكوينها مدهشا جنبًا إلى جنب لتصاميم الأزياء لخلق حالة لا تنسى، في عرض الأزياء.

قدم نيكولا جيسكيير عرض أزياء العلامة في أسبوع الموضة بباريس، وجاءت مجموعته لربيع و صيف 2022 بعرض ملحمي للويس فويتون Louis Vuitton أعاد إحياء مفردات الترف و الفخامة الفرنسية التاريخية.

أنواع خامات أزياء لويس فويتون

تقدمت عارضات الأزياء بأسوب ملكي وهو ما عبرت عنه خامات التصاميم أيضا، فقد جاءت كافة التفاصيل ناعمة ملكية متناغمة مع عرض الأزياء، من أقمشة مُخملية إلى الساتان والدانتيل وأخرى أقمشة حريرية لامعة.

قصّات الأزياء

قصّات الأزياء

جاءت قصّات أزياء علامة لويس فويتون الشهيرة بأسلوب أكثر انسيابية ودراماتيكية وهو ما لفت الأنظار، مثل التنانير و الفساتين والأزياء الأخرى التي جاءت من وحي أزياء أواخر القرن الثامن عشر، مع اعتماد أسلوب تزيين الأزياء بقصة الطبقات، كما ارتدته عارضات الأزياء مثل معاطف التوكسيدو القصيرة أعلى التنانير و الفساتين.

نلاحظ ابتعاده كثيراً عن استخدام الشعارات البارزة على عكس المواسم الماضية حيث يُكرس مجموعة ربيع و صيف 2021 لإبراز أناقة لويس فويتون و حرفيتها الخالدة.

النظارات الشمسية

لاحظ مصممي الأزياء ومحبي صناعة الموضة، ارتداء عارضات الأزياء نظارات شمسية ملوّنة، مرسومو بإطار مثل ما نشاهده الحفلات التنكرية الراقصة، وهو ما أضاف لمسة جمالية وتنكرية على عرض أزياء لويس فويتون.

إطلالات بلمسة عصرية

الفساتين الجلدية

تألقت عارضات الأزياء بفساتين فضفاضة مصنوعة من الجلد الأسود بالإضافة إلى الفساتين القصيرة، بأسلوبه مُعاصر، وأخرى بأسلوب ملكي أنيق، وهذا التباين في الأزياء جعل هذه المجموعة مميزة عن غيرها من ازياء العلامة الراقية.

ونستعرض في الصور التالية، أجمل أزياء لويس فويتون لصيف وربيع ٢٠٢٢.

إطلالات بلمسة عصرية

إطلالات بلمسة عصرية

إطلالات بلمسة عصرية

إطلالات بلمسة عصرية

إطلالات بلمسة عصرية

عرض أزياء لويس فويتون

عرض أزياء لويس فويتون

عرض أزياء لويس فويتون

عرض أزياء لويس فويتون

عرض أزياء لويس فويتون

عرض أزياء لويس فويتون

عرض أزياء لويس فويتون

عرض أزياء لويس فويتون

عرض أزياء لويس فويتون

عرض أزياء لويس فويتون