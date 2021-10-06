الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الكشف على 375 شخصًا ضمن قافلة لجامعة المنيا بقرية «أبو خلقة»

قافلة جامعة المنيا
قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس

أطلقت جامعة المنيا، برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، والدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على قطاع شئون البيئة، قافلة طبية جديدة لقرية أبو خلقة التابعة لمركز ديرمواس، بهدف تقديم خدمات توعوية طبية، وتوقيع الكشف على أهالي القرية.

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قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس

أكد "عبد النبي"، أن جامعة المنيا تضع ضمن أولوياتها تعزيز دورها الخدمي بقري المحافظة، وبلورة خطة متكاملة طوال العام لأطلاق العديد من القوافل المتكاملة، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، فضلاً عن تكثيف مشاركة كوادرها العلمية المتخصصة بما يدعم مستوي الرعاية الصحية والخدمات المقدمة بالقوافل، مشيراً أن القافلة الطبية لقرية "أبو خلقة" تأتي ضمن سلسلة من القوافل المتكاملة التي تطلقها الجامعة بشكل دوري ومستمر أسبوعيًا؛ وتشارك بها ضمن مبادرة حياة كريمة التي يرعها السيد رئيس الجمهورية.

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قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف على 375 حالة في 10 تخصصات طبية قدمها 17 طبيبًا وطبيبة، تحت إشراف الدكتور أسامة المنشاوي وكيل كلية الطب ومنسق عام قوافل جامعة المنيا.

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قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس

هذا إلى جانب توفير العلاج والأدوية للأهالي بالمجان، من خلال فريق من كلية الصيدلة بإشراف من الدكتورة أمال كمال وكيل الكلية، إلى جانب تقديم أربعة ندوات توعوية لكلية التمريض بإشراف الدكتورة يسرية السيد وكيل الكلية، حول "مرض الهربس، والتدخين وأضراره، وكيفية التعامل مع حالات الحروق، والفحص الذاتي للثدي"، حيث شارك في التنظيم والتعاون خلال فعاليات القافلة فريق من طلاب اصدقاء البيئة من كليتي التربية الرياضية والتربية النوعية.

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قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس

قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس
قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس
قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس
قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس
قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس
قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس
قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس
قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس
قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس
قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس
قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس
قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس
قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس
قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس
قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس
قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس
قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس
قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس
قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس
قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس
قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس
قافلة جامعة المنيا الطبية لقرية أبو خلقة بمركز ديرمواس
جامعة المنيا 12 قافلة طبية قرية أبو خلقة بديرمواس الدكتور عصام فرحات الدكتور مصطفي عبد النبي

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وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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