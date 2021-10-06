محمد الباز يشكر جامعة طنطا على معرض «سبحة فنية»: مزج بين الصورة والألحان

شكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، جامعة طنطا على استضافة معرض الفن التشكيلي «سبحة صوفية» المستمد من قصائد وروحانيات الشيخ ياسين التهامي.

وقال الباز، خلال كلمته بافتتاح المعرض، إن الشيخ ياسين التهامي يستحق كل تقدير واحترام، وأن المعرض نجح في المزج بين الصورة والألحان.

وكان افتتح الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، والشيخ ياسين التهامي، المنشد الديني الكبير، معرض الفن التشكيلي «سبحة صوفية» المستمد من قصائد وروحانيات التهامي.

وأشاد الباز والتهامي بالمعرض وكافة لوحاته المعبرة التي استمدت من الفكر الصوفي، والتي تعمق الصلة بين تاريخنا الشمولي وواقعنا الحاضر، وفي إطار دعوة رئيس الجمهوريه للحفاظ على التراث الشعبي.

وقدم المعرض لوحات فنية شاملة تنسجم فيها روعة الكلمات مع عبقرية الأداء والطرب الأصيل مجسدة في صور منقوشة بأنامل ذهبية مبدعة، لتخرج اللوحة عن وصفها المألوف وتتحول من مجرد صورة مرسومة وتصبح إحساسا وشعورا منقوشا في لوحة، فيصل إلى المتلقى في صورة نغم مُشَاهَد تطرب له العين، وتحن لسماع نبضات إبداعه الآذان.