الأربعاء 06 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«دانة غاز» تتسلم 125 مليون دولار من مصر وكردستان العراق في 9 أشهر

دانة غاز
دانة غاز

أعلنت شركة «دانة غاز» الإمارتية، اليوم الأربعاء، أن إجمالى المبالغ النقدية التي تسلمتها في مصر وإقليم كردستان العراق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 256 مليون دولار.

وأوضحت الشركة الإماراتية، في بيان، أن الزيادة بلغت 102% على أساس سنوي، مقارنة بـ 127 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت حصة دانة غاز، التي تمتلك حصة نسبتها 35% من شركة بيرل بتروليوم "بيرل"، في الدفعات النقدية المتسلمة من مبيعات المكثفات والغاز البترولي المسال والغاز في إقليم كردستان العراق بنسبة 77% إلى 131 مليون دولار "480 مليون درهم" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021 مقارنة بـ 74 مليون دولار "271 مليون درهم" خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

واستلمت دانة غاز في مصر 125 مليون دولار "458 مليون درهم" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 136%، مقارنة بـ 53 مليون دولار "195 مليون درهم" خلال الفترة ذاتها من العام 2020.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: «سعداء بتحسن مستوى تحصيل الدفعات النقدية خلال العام الجاري بدعم من الانتعاش القوي في أسعار النفط، كما تمنحنا استمرارية الدفعات النقدية في موعدها وتسوية المستحقات المتأخرة الثقة للمضي قدماً في خططنا التوسعية في إقليم كردستان العراق ومصر».

ويعد مشروع خورمور 250 المرحلة الأولى من مشروع توسعة يضم بناء خطين جديدين لمعالجة الغاز بسعة 250 مليون قدم مكعب يومياً في منشأة بيرل بتروليوم في خورمور، وسيعمل ذلك على رفع إجمالي إنتاج الغاز من المشروع ليقارب الـمليار قدم مكعب يومياً.

ووقعت بيرل بتروليوم مؤخراً اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون دولار مع مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية الدولية؛ للمساهمة في تمويل أعمال التوسعة في حقل غاز خورمور في إقليم كردستان العراق حيث تسير الأعمال الإنشائية حسب الجدول المحدد لإكمال المشروع بحلول أبريل 2023.

وأوضحت الشركة أن الأرباح بلغت 504 ملايين درهم، مقارنة بتسجيل خسائر قدرها 69 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020.

دانة غاز مصر اقليم كردستان العراق البترولية

مواد متعلقة

وزير البترول: الانتهاء من إجراءات توصيل الغاز المصرى إلى لبنان خلال أسابيع

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يشكر اللواء سمير فرج: كان قائدى وسعدت بالعمل معه

الرئيس السيسي: «أهالي سيناء عرّضوا حياتهم للخطر لاستعادة كامل الأرض»

بطل داخل غرفة «507».. إصابة حرب منعته من مغادرة المستشفى منذ 48 عامًا

تعطل خدمات «فيسبوك وواتساب وإنستجرام»

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأربعاء 6-10-2021

«حمار» يعطل قطارا فى أسوان.. و«السكة الحديد» تبحث عن صاحبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (20).. توبة الجماعات الإسلامية

إبراهيم داود

معجزات الجزائر

ماجد حبته

كيف شارك «بايدن» فى نصر أكتوبر؟!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الكبار فى عيدهم بين عقد الصحة.. والمهارات الرقمية

حسين دعسة

الفيسبوك يعطل أعمال خالتى كرستين!

محمود خليل

المصلحة.. والضمير الدينى النائم

عصام زكريا

«200 جنيه».. فيلم الفرص المهدرة!

د.محمد شادي

خط الكهرباء المصرى السعودى وتحول مصر لمركز للطاقة

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

فى 1292 صفحة.. الأرشيف الإسرائيلى ينشر تفاصيل «الاجتماعات الصعبة» أثناء حرب أكتوبر

البيت الأبيض: إدارة بايدن ترى الدبلوماسية أفضل مع إيران

الاحتلال الإسرائيلى يُفرج عن صحفية فلسطينية ويعتقل شخصين فى بيت لحم والقدس