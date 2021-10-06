الداخلية تضبط 223 قطعة سلاح وتنفذ 84 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 223 قطعة سلاح ناري، 281 قضية مخدرات، وتنفيذ 84642 حكم قضائي متنوع.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ونجح قطاع أمن المنافذ في ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار والعملات الأثرية تم ضبط (2) قضايا، وفي مجال الأمن العام تم ضبط عدد (27) قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1335) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدر تم ضبط عدد (2) قضية، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (167) حكم قضائي متنوع.

وواصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (3066) قضية متنوعة .

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (10930) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (241) قضية متنوعة من بينها "ضرائب عامة وقيمة مضافة، جمارك".

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1246) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، ثروة زراعية، مواد بترولية).