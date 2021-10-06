الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري للجندي المجهول ببنها

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

وضع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بحديقة الشهداء بمدينة بنها؛ احتفالًا بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، حيث تضمنت مراسم الاحتفال التي بدأت صباح اليوم الأربعاء بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة عزف الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الجمهوري.

وأكد المحافظ أن يوم السادس من أكتوبر لعام 1973 سيظل شاهدًا على قوة وعزيمة الإرادة المصرية وبطولة أبنائها البواسل من القوات المسلحة في الحفاظ على وحدة أرضها وعزة وكرامة شعبها لتظل قواتنا المسلحة وجيشنا درعًا وسيفًا للوطن وسواعد فتية في البناء والتنمية.

وأشار الهجان إلى أن انتصارات أكتوبر تضرب في أذهاننا أمثلة رائعة في البطولة والفداء والتحدي، والتي اتسمت بالوحدة الوطنية التي يتمتع بها أبناء الوطن حيث اتحد أبناء مصر الأبرار مسلمين ومسيحيين ليسطرون للتاريخ أروع ملحمة فدائية بطولية، والتي نحن في أشد الحاجة إليها الآن، لتأكيد تلك المعاني السامية والنبيلة في حب وطننا الغالي مصر، والتي نستلهمها دائمًا مع الاحتفال بذكرى النصر العظيم للعبور بالوطن إلى بر الأمان. 

القوات المسلحة القليوبية مدير المخابرات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل ٦ أكتوبر

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