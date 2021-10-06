فنانون وكبار السياسيين والإعلاميين في احتفال «حدائق أكتوبر» بذكرى النصر

يجري جهاز مدينة حدائق أكتوبر استعدادات مكثفة للاحتفال بالذكرى الـ48 لانتصارات حرب أكتوبر العظيمة، من خلال التجهيز لافتتاح عدد من المشروعات السكنية الضخمة، وإجراء عمليات تجميل لكافة الميادين والشوارع والمتنزهات الخضراء إلى جانب عمليات الإنارة.

ويختتم جهاز المدينة احتفالاته بانتصارات اكتوبر العظيمة بإقامة حفل غنائي، غدا الخميس، تحيية المطربة "أنغام"، بالصالة الرياضية المغطاة، في شارع زويل عند مدخل المدينة، وذلك بمشاركة وحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة وكبار الشخصيات السياسية والإعلامية، وعدد كبير من قيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إن فريق الجهاز يستهدف انطلاقة جديدة للمدينة بمشاركة نجوم مصر والشخصيات السياسية والإعلامية وقيادات هيئة المجتمعات، بعدما تمكن فريق الجهاز من تحقيق انجاز تنموي ملموس على الأرض، خلال الفترة الماضية، بدعم ومتابعة قيادات الهيئة والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.

وأضاف رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر أنه من المقرر أن يتم استعراض الوضع التنموي والشكل العام للمدينة حاليا، من خلال فيلم تسجيلي سيتم عرضه خلال الحفل، اضافة لاستعراض الفرص التنموية والاستثمارية المتاحة.

وأكد أن مدينة حدائق أكتوبر تحظى بتخطيطها كمدينة ذكية ضمن مدن الجيل الرابع، الأمر الذي يضعها محط أنظار المستثمرين وراغبي السكن في مجتمعات ذكية، وهو ما نحرص على الحفاظ عليه بشكل مستمر من خلال إدارة موارد المدينة بشكل حضري مستدام، للحفاظ على النسق العمراني القائم بها حاليا والمستهدف مستقبلا.

وأشار رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر إلى أن المدينة تتمتع حاليا بالعديد من المعالم، مثل مدينة زويل للعلم، والقرية الكونية، ومدينة الانتاج الاعلامي، ومستشفى مجدي يعقوب، وفندق موفينبيك، ونادي الإعلاميين، وسوق الجملة، والصالة الرياضية، و3 أقسام شرطة، والإدارة العامة لمرور الجيزة، وهيئة للإسعاف، وعدد كبير من المدارس الدولية والحكومية، بخلاف مراكز الشباب والوحدات الصحية ومناطق الخدمات والمولات التجارية.

وأضاف أنه من ضمن ما يميز مدينة حدائق أكتوبر بخلاف موقعها الفريد، أنها تضم حاليا كافة مستويات السكن، مثل الاسكان الاجتماعي والمتوسط والمرتفع، كما تضم المدينة نحو 77 كومباوند وهو أكبر عدد كومباوندات يمكن أن تضمه مدينة واحدة.

وأوضح أن على رأس اهتمامات فريق الجهاز عمليات الزراعة والتجميل، حيث تم دمج الجهاز مع شركات التطوير للمشاركة في عمليات التجميل، وزراعة عدد كبير من النخل وأعمدة الانارة المتميزة وتركيب كاميرات في كل المدينة، وبالفعل زرعنا حاليا نحو 114 ألف شجرة مثمرة، ونواصل عمليات التجميل والزراعة حتى تكون مدينة حدائق أكتوبر مدينة صديقة للبيئة.

وكشف مصطفى عن أن فريق الجهاز يعكف حاليا على رفع كفاءة شبكة الطرق والمرافق والميادين العمومية ومداخل المدينة من كافة الاتجاهات إلى جانب عمليات التنمية ومشروعات الإسكان التي يجري تنفيذها حاليا.