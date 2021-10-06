الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن: الولايات المتحدة تخاطر بفقدان تفوقها الاقتصادى فى العالم

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلاده تخاطر بفقدان تفوقها الاقتصادي في العالم إذا لم تقم باستثمارات واسعة النطاق، بما في ذلك في بنيتها التحتية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، جاء تصريح بايدن خلال كلمة ألقاها بولاية ميشيغان بخصوص خطته المقترحة لتطوير البنية التحتية للبلاد.

وأضاف: "نحن عند نقطة تحول. كل 40 إلى 80 سنة في التاريخ الأمريكي، نجد أنفسنا عند نقطة تحول، عندها يتعين علينا اختيار الاتجاه الذي سنذهب إليه".

وشدد بايدن مجددا على أهمية خطتي "تطوير البنى التحتية "وإعادة البناء" التي يناقشهما الكونغرس في تعزيز "منافسة وقيادة" الولايات المتحدة وتحسين معيشة ملايين الأميركيين.

كما أكد على أهمية الاستثمار في السيارات الكهربائية وبطاريات الشحن التي قال إنها "المستقبل"، لافتا إلى أن من شأن ذلك خلق مجتمعات جديدة وتوفير مئات آلاف فرص العمل للأميركيين.

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه للاتحاد الأوروبي باعتباره شريكا أساسيا للولايات المتحدة، والتزامه بمواصلة تنفيذ نتائج القمة التي عُقدت بين الجانبين في يونيو الماضي.
وذكر بيان للبيت الأبيض أن هذا جاء خلال محادثات هاتفية بين بايدن و رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث ناقشا ما يقوم به مجلس التجارة و التكنولوجيا بين الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي من أعمال لضمان ارتباط القواعد الحاكمة لها بمبادئ السوق و معالجة التحديات الناشئة.
كما بحث الجانبان ضرورة اتخاذ خطوات لمعالجة أزمة المناخ تزامنا مع الاستعداد لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في جلاسجو باسكتلندا لاحقا هذا الشهر، إضافة إلى دعم بايدن القوي لانضمام دول غرب البلقان للاتحاد الأوروبي وأهمية التعاون الأمريكي - الأوروبي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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