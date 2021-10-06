الأربعاء 06 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 6-10-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم /الأربعاء/ طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على باقي الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحرالأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى


القاهرة 29 20
الإسكندرية 27 22
وادي النطرون 28 20
طنطا 29 21
شبين الكوم 29 21
دمنهور 29 21
بلطيم 27 21
مطروح 26 22
السلوم 26 21
سيوة 28 20
بورسعيد 27 23
دمياط 27 22
الزقازيق 29 21
المنصورة 28 20
الاسماعيلية 30 20
السويس 30 21
العريش 28 21
رفح 28 21
رأس سدر 30 21
نخل 28 17
نويبع 31 25
طابا 28 22
كاترين 27 14
الطور 30 24
شرم الشيخ 33 25
الغردقة 32 25
مرسى علم 31 25
الفيوم 31 21
بني سويف 31 21
المنيا 30 21
أسيوط 31 20
سوهاج 32 21
قنا 33 22
الأقصر 34 23
أسوان 35 22
ادفو 36 22
أبوسمبل 35 23
الوادي الجديد 33 20
شلاتين 33 23
أبو رماد 32 22
حلايب 30 23
رأس حدربة 30 23
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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